Українці все частіше купують авто з Китаю: рейтинг найпопулярніших моделей

Легковики, які зібрані на виробничих лініях у Китаї, знаходять своїх покупців по всьому світу, включаючи ринок України. Це стосується не лише транспортних засобів від китайських брендів, але й моделей, що були вироблені на заводах відомих світових автовиробників, розташованих у цій країні. До таких марок належать Volkswagen, Nissan, Honda та багато інших.

У квітні цього року кількість легкових авто з Китаю, що були зареєстровані в Україні, досягла 1200 одиниць. Це на 50% більше, ніж було зафіксовано у тому ж місяці минулого року. З них 845 автівок були новими, а 317 – вживаними. У відсотковому співвідношенні нові авто з Китаю склали 15% від усіх продажів у квітні, тоді як частка машин з пробігом становила 1,6%. Найбільшу долю ринку, 77%, зайняли електромобілі, інформує "Укравтопром".

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Найпопулярніші моделі нових легковиків з Китаю:

Volkswagen ID.4 – 141 реєстрація;

Honda M-NV – 72 реєстрації;

Nissan Ariya – 68 реєстрацій;

BYD Song Plus – 52 реєстрації;

Chery Tiggo 4 Pro – 47 реєстрацій.

Найпопулярніші моделі вживаних легкових авто з Китаю:

Volkswagen ID.4 – 68 реєстрацій;

Nissan Ariya – 42 реєстрації;

Toyota BZ4X – 19 реєстрацій;

Honda M-NV – 17 реєстрацій;

Honda eNS1 – 15 реєстрацій.

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