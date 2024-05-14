Експерти склали рейтинг найкращих вживаних авто за 10 тис. доларів

На перший погляд, український ринок автомобілів з пробігом може вражати своїм розмаїттям, надаючи варіанти для кожного бюджету. Однак, дійсність часто виявляється іншою.

В процесі вибору ідеального авто не рідко виникають складнощі, і це стає особливо помітно, коли мова йде про обмежений бюджет в розмірі 10 000 доларів або 400 000 гривень. Про це пише портал "Автотема".

Hyundai Elantra

За бюджетом у 400 тис. грн, автолюбителі можуть розглянути придбання Hyundai Elantra, яка відома своїм розкішному інтер’єру та комплектації. Ця модель зарекомендувала себе на ринку завдяки своїй надійності та стильному вигляду, що робить її популярною серед покупців. Ви можете придбати за ці гроші Elantra випуску 2011-2013 років з пробігом між 150-200 тисяч кілометрів, зазвичай з механічною КПП та двигуном 1.6 або 2.0 літра.

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Skoda Octavia

Що стосується Skoda Octavia, ця модель також має великий попит на ринку вживаних авто і має багато переваг. Пошук ідеального варіанту може зайняти певний час через великий попит на цей автомобіль, але він того вартий. Octavia відома своєю високою якістю збірки та довговічністю. Вона здатна пройти 350-500 тис. км без значних ремонтів. Рекомендується розглянути моделі з 1.6-літровим двигуном та автоматичною КПП, вироблені між 2010 та 2012 роками, з пробігом близько 200 тис. км.

Nissan Qashqai

У сегменті кросоверів за нашим бюджетом виділяється Nissan Qashqai першої серії. Цей автомобіль відомий своєю надійністю та легкістю експлуатації. Це буде надійний та простий в експлуатації автомобіль з пробігом між 150 та 200 тис. км. Він буде 2008 – 2010 років випуску з гарним технічним оснащенням і без явних проблем із силовою частиною. Модель також славиться своєю міцністю та комфортом, що робить її популярним вибором. Скоріше за все, ви зупинитесь на версії з 2,0-літровими двигунами та механічною коробкою на передньому приводі.

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Renault Duster

Renault Duster іноді недооцінюють на українському ринку, проте власники цієї моделі часто не поспішають з нею розлучатися, цінуючи її за дешевизну утримання, хорошу прохідність та надійність. Duster відмінно підходить для їзди по місту та за його межами. З бюджетом у 400 000 гривень можливо придбати модель першого покоління, випущену між 2010 та 2012 роками, з пробігом від 100 до 150 тис. км та повним приводом.

Mazda 6

З бюджетом близько 450 000 гривень, багато покупців хочуть придбати авто D-класу, але за ці гроші складно знайти новий автомобіль. Однак, Mazda 6 та її аналоги, випущені з 2008 по 2011 рік, можуть стати реальною альтернативою, пропонуючи хоч і великі пробіги, але все ще хороший стан.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав про найякісніші та найнадійніші вживані авто до 6 тис. доларів.

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