Эксперты составили рейтинг лучших подержанных авто за 10 тыс. долларов

На первый взгляд, украинский рынок автомобилей с пробегом может поражать своим разнообразием, предоставляя варианты для каждого бюджета. Однако, действительность часто оказывается другой.

В процессе выбора идеального авто не редко возникают сложности, и это становится особенно заметно, когда речь идет об ограниченном бюджете в размере 10 000 долларов или 400 000 гривен. Об этом пишет портал "Автотема".

Hyundai Elantra

При бюджете в 400 тыс. грн, автолюбители могут рассмотреть приобретение Hyundai Elantra, которая известна своим роскошному интерьеру и комплектации. Эта модель зарекомендовала себя на рынке благодаря своей надежности и стильному виду, что делает ее популярной среди покупателей. Вы можете приобрести за эти деньги Elantra выпуска 2011-2013 годов с пробегом между 150-200 тысяч километров, обычно с механической КПП и двигателем 1.6 или 2.0 литра.

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Skoda Octavia

Что касается Skoda Octavia, эта модель также пользуется большим спросом на рынке подержанных авто и имеет много преимуществ. Поиск идеального варианта может занять определенное время из-за большого спроса на этот автомобиль, но он того стоит. Octavia известна своим высоким качеством сборки и долговечностью. Она способна пройти 350-500 тыс. км без значительных ремонтов. Рекомендуется рассмотреть модели с 1.6-литровым двигателем и автоматической КПП, произведенные между 2010 и 2012 годами, с пробегом около 200 тыс. км.

Nissan Qashqai

В сегменте кроссоверов по нашему бюджету выделяется Nissan Qashqai первой серии. Этот автомобиль известен своей надежностью и легкостью эксплуатации. Это будет надежный и простой в эксплуатации автомобиль с пробегом между 150 и 200 тыс. км. Он будет 2008 - 2010 годов выпуска с хорошим техническим оснащением и без явных проблем с силовой частью. Модель также славится своей прочностью и комфортом, что делает ее популярным выбором. Скорее всего, вы остановитесь на версии с 2,0-литровыми двигателями и механической коробкой на переднем приводе.

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Renault Duster

Renault Duster иногда недооценивают на украинском рынке, однако владельцы этой модели часто не спешат с ней расставаться, ценя ее за дешевизну содержания, хорошую проходимость и надежность. Duster отлично подходит для езды по городу и за его пределами. С бюджетом в 400 000 гривен возможно приобрести модель первого поколения, выпущенную между 2010 и 2012 годами, с пробегом от 100 до 150 тыс. км и полным приводом.

Mazda 6

С бюджетом около 450 000 гривен, многие покупатели хотят приобрести авто D-класса, но за эти деньги сложно найти новый автомобиль. Однако, Mazda 6 и ее аналоги, выпущенные с 2008 по 2011 год, могут стать реальной альтернативой, предлагая хоть и большие пробеги, но все еще хорошее состояние.

Напомним, ранее UAportal рассказывал о самых качественных и надежных подержанных авто до 6 тыс. долларов.

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