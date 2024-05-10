Надійно та недорого: фахівці назвали кращі дизельні авто з пробігом

Нещодавно було опубліковано список найкращих дизельних авто, які можна придбати на вторинному ринку. До нього також увійшли деякі доступні моделі. Фахівці склали рейтинг надійності кожної з них.

WhatCar представив нову добірку найкращих та найгірших дизельних авто з пробігом. У цей перелік увійшли преміальні варіанти від Jaguar та BMW, але UAportal спільно з OBOZ.ua вибрали лише більш бюджетні варіанти.

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Рейтинг надійності дизельних автомобілів:

Volvo XC40 (з 2017 року) 99,3%; Skoda Karoq (з 2017 року) 76,9%; Ford Kuga (2013–2020) 76,1%.

В аналізі ринку доступних авто, експерти відібрали три претенденти. Серед них, тільки один автомобіль отримав позитивні відгуки та рекомендації до придбання.

Модель Volvo XC40, яка є компактним кросовером, заслужила репутацію надійного транспортного засобу. За семирічний період виробництва, ця модель зарекомендувала себе на ринку як вдалий варіант з достатньою кількістю пропозицій на ринку.

Щодо кросоверів Skoda Karoq та Ford Kuga з дизельними моторами, експерти не радять їх купувати. Вони пропонують вибирати версії з бензиновими двигунами або розглядати інші марки та моделі.

Нагадаємо, раніше експерти назвали найдешевші в обслуговуванні марки автомобілів.

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