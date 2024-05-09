Ці автівки мають вигляд, який значно перевищує їхню ціну (фото)
Автомобільний ринок пропонує велику різноманітність моделей, які здатні задовольнити будь-які вподобання та фінансові можливості. Однак, не кожен транспортний засіб середньої цінової категорії може похизуватись відповідним зовнішнім виглядом.
Існують моделі, які з їхнім унікальним дизайном та характеристиками, здатні конкурувати навіть з преміальним сегментом. GO представив три такі машини, які за своїм виглядом не поступаються дорогим автівкам, пише OBOZ.ua.
Toyota Crown
Зазвичай Toyota асоціюється з доступними та надійними автомобілями, але модель Toyota Crown відкидає ці стереотипи своїм передовим дизайном, ефективністю та потужністю.
Цей автомобіль пропонує підігрів передніх сидінь, великий 12,3-дюймовий дисплей для відображення інформації та розважальну систему з 12,3-дюймовим сенсорним екраном, що надає йому вигляд справді дорогої автівки.
Читайте також: Експерти назвали найнадійніші моделі Toyota, що проїжджають понад 800 тис. км
Toyota Venza
Любителі Toyota часто виокремлюють Toyota Venza як одну з найбільш привабливих сучасних моделей, порівнюючи її з розкішним Lexus RX.
Цей гібридний кросовер з двома рядами сидінь має такі додаткові опції, як фіксований панорамний дах Star Gaze та високоякісну аудіосистему JBL з дев’ятьма динаміками.
Mazda CX-90
Цей кросовер з третім рядом сидінь, може зручно розмістити до восьми пасажирів і має потужність у 280 кінських сил завдяки 3,3-літровому турбованому двигуну Inline 6.
Інтер’єр Mazda CX-90 вражає своїми вишуканими матеріалами. Єдине, що відділяє цей автомобіль від дуже дорогих та елітних моделей, – це відсутність пневматичної підвіски та масажних сидінь.
Нагадаємо, раніше експерти назвали найдешевші в обслуговуванні марки автомобілів.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!