rus
Українська
Авто

Эти машины имеют вид, который значительно превышает их цену (фото)

Анастасия Крыщук

Эти машины имеют вид, который значительно превышает их цену (фото)
Среднебюджетные авто, которые выглядят дороже. Источник: freepik

Автомобильный рынок предлагает большое разнообразие моделей, которые способны удовлетворить любые предпочтения и финансовые возможности. Однако, не каждое транспортное средство средней ценовой категории может похвастаться соответствующим внешним видом.

Существуют модели, которые с их уникальным дизайном и характеристиками, способны конкурировать даже с премиальным сегментом. GO представил три такие машины, которые по своему виду не уступают дорогим автомобилям, пишет OBOZ.ua.

Toyota Crown

Обычно Toyota ассоциируется с доступными и надежными автомобилями, но модель Toyota Crown отвергает эти стереотипы своим передовым дизайном, эффективностью и мощностью.

Эти машины имеют вид, который значительно превышает их цену (фото)
Toyota Crown. Источник: toyota-crown.infocar.ua

Этот автомобиль предлагает подогрев передних сидений, большой 12,3-дюймовый дисплей для отображения информации и развлекательную систему с 12,3-дюймовым сенсорным экраном, что придает ему вид действительно дорогого автомобиля.

Читайте также: Эксперты назвали самые надежные модели Toyota, проезжающие более 800 тыс. км

Toyota Venza

Любители Toyota часто выделяют Toyota Venza как одну из самых привлекательных современных моделей, сравнивая ее с роскошным Lexus RX.

Эти машины имеют вид, который значительно превышает их цену (фото)
Toyota Venza. Источник: toyota-venza.infocar.ua

Этот гибридный кроссовер с двумя рядами сидений имеет такие дополнительные опции, как фиксированная панорамная крыша Star Gaze и высококачественную аудиосистему JBL с девятью динамиками.

Mazda CX-90

Этот кроссовер с третьим рядом сидений, может удобно разместить до восьми пассажиров и имеет мощность в 280 лошадиных сил благодаря 3,3-литровому турбированному двигателю Inline 6.

Эти машины имеют вид, который значительно превышает их цену (фото)
Mazda CX-90. Источник: mazda.ua

Интерьер Mazda CX-90 впечатляет своими изысканными материалами. Единственное, что отделяет этот автомобиль от очень дорогих и элитных моделей, – это отсутствие пневматической подвески и массажных сидений.

Напомним, ранее эксперты назвали самые дешевые в обслуживании марки автомобилей.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !

АвтомобилиАвто