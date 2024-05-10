Надежно и недорого: специалисты назвали лучшие дизельные авто с пробегом

Недавно был опубликован список лучших дизельных авто, которые можно приобрести на вторичном рынке. В него также вошли некоторые доступные модели. Специалисты составили рейтинг надежности каждой из них.

WhatCar представил новую подборку лучших и худших дизельных авто с пробегом. В этот перечень вошли премиальные варианты от Jaguar и BMW, но UAportal совместно с OBOZ.ua выбрали только более бюджетные варианты.

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Рейтинг надежности дизельных автомобилей:

Volvo XC40 (с 2017 года) 99,3%; Skoda Karoq (с 2017 года) 76,9%; Ford Kuga (2013-2020) 76,1%.

В анализе рынка доступных авто, эксперты отобрали три претендента. Среди них, только один автомобиль получил положительные отзывы и рекомендации к приобретению.

Модель Volvo XC40, которая является компактным кроссовером, заслужила репутацию надежного транспортного средства. За семилетний период производства, эта модель зарекомендовала себя на рынке как удачный вариант с достаточным количеством предложений на рынке.

Что касается кроссоверов Skoda Karoq и Ford Kuga с дизельными моторами, эксперты не советуют их покупать. Они предлагают выбирать версии с бензиновыми двигателями или рассматривать другие марки и модели.

Напомним, ранее эксперты назвали самые дешевые в обслуживании марки автомобилей.

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