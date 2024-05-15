Украинцы все чаще покупают авто из Китая: рейтинг самых популярных моделей

Легковушки, собранные на производственных линиях в Китае, находят своих покупателей по всему миру, включая рынок Украины. Это касается не только транспортных средств от китайских брендов, но и моделей, которые были произведены на заводах известных мировых автопроизводителей, расположенных в этой стране. К таким маркам относятся Volkswagen, Nissan, Honda и многие другие.

В апреле этого года количество легковых авто из Китая, зарегистрированных в Украине, достигло 1200 единиц. Это на 50% больше, чем было зафиксировано в том же месяце прошлого года. Из них 845 автомобилей были новыми, а 317 - подержанными. В процентном соотношении новые авто из Китая составили 15% от всех продаж в апреле, тогда как доля машин с пробегом составила 1,6%. Наибольшую долю рынка, 77%, заняли электромобили, информирует "Укравтопром".

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Самые популярные модели новых легковушек из Китая:

Volkswagen ID.4 – 141 регистрация;

Honda M-NV – 72 регистрации;

Nissan Ariya – 68 регистраций;

BYD Song Plus – 52 регистрации;

Chery Tiggo 4 Pro – 47 регистраций.

Самые популярные модели подержанных легковых авто из Китая:

Volkswagen ID.4 – 68 регистраций;

Nissan Ariya – 42 регистрации;

Toyota BZ4X – 19 регистраций;

Honda M-NV – 17 регистраций;

Honda eNS1 – 15 регистраций.

Напомним, ранее эксперты назвали топ-5 кроссоверов, которые не стоит покупать в 2024 году.

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