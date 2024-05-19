Українці почали частіше купувати авто з пробігом із США: топ 5 моделей

Українці все частіше купують вживані автомобілі зі Сполучених Штатів. У квітні 2024 року кожне п'яте зареєстроване в Україні вживане авто було привезено з США.

Це свідчить про те, що попит на такі машини значно зріс. Згідно з даними "Укравтопром", у квітні було зареєстровано майже 3,7 тисячі вживаних легковиків з США. Це становить 19% від загальної кількості вперше зареєстрованих вживаних авто за місяць.

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Порівняно з квітнем 2023 року, попит на американські авто з пробігом зріс вдвічі.

Варто зазначити, що тенденція до зростання попиту на вживані авто з США спостерігається вже з початку 2024 року.

У першому кварталі український автопарк поповнився 9,9 тисячами легковиків з США, що на 90% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Найбільш популярними типами двигунів серед вживаних авто з США є:

Бензинові (47%)

Електрокари (34%)

Гібриди (7%)

Авто з ГБО (7%)

Дизельні (5%)

Середній вік вживаних авто з США, привезених в Україну у квітні, становив 6 років.

П'ять найпопулярніших моделей вживаних авто з США у квітні 2024 року:

Tesla Model 3 (408 шт.) Tesla Model Y (313 шт.) Ford Escape (246 шт.) Jeep Cherokee (232 шт.) Volkswagen Passat (210 шт.)

Найпопулярнішими марками в першому кварталі також були Tesla, Volkswagen та Ford.

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