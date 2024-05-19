Украинцы стали чаще покупать авто с пробегом из США: топ 5 моделей
Украинцы все чаще покупают подержанные автомобили из США. В апреле 2024 года каждое пятое зарегистрированное в Украине подержанное авто было привезено из США.
Это свидетельствует о том, что спрос на такие машины значительно вырос. Согласно данным "Укравтопром", в апреле было зарегистрировано почти 3,7 тысячи подержанных легковушек из США. Это составляет 19% от общего количества впервые зарегистрированных подержанных автомобилей за месяц.
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По сравнению с апрелем 2023 года спрос на американские автомобили с пробегом вырос вдвое.
Следует отметить, что тенденция к росту спроса на подержанные автомобили из США наблюдается уже с начала 2024 года.
В первом квартале украинский автопарк пополнился 9,9 тысяч легковушек из США, что на 90% больше, чем за аналогичный период 2023 года.
Наиболее популярными типами двигателей среди подержанных авто из США являются:
- Бензиновые (47%)
- Электрокары (34%)
- Гибриды (7%)
- Авто с ГБО (7%)
- Дизельные (5%)
Средний возраст подержанных автомобилей из США, привезенных в Украину в апреле, составлял 6 лет.
Пять самых популярных моделей подержанных автомобилей из США в апреле 2024 года:
- Tesla Model 3 (408 шт.)
- Tesla Model Y (313 шт.)
- Ford Escape (246 шт.)
- Jeep Cherokee (232 шт.)
- Volkswagen Passat (210 шт.)
Самыми популярными марками в первом квартале были Tesla, Volkswagen и Ford.
Напомним, ранее эксперты назвали топ-5 кроссоверов, которые не стоит покупать в 2024 году.
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