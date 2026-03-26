Науковці розгадали таємницю рожевих каменів у горах Антарктиди (фото)

Нове наукове дослідження допомогло пояснити загадкову появу рожевих валунів на вершинах антарктичних гір — і водночас відкрило деталі про прихований світ під крижаним покривом континенту. У горах Гудзона в Західній Антарктиді ці рожеві камені різко контрастують із білим снігом і темними вулканічними породами. Їхня поява на вершинах виглядає доволі дивно — ніби їх перенесли сюди з іншого місця.

Однак вчені встановили, що причина цілком природна і прихована глибоко під льодовиками. Про це пише Earth.com.

Дослідження, проведене British Antarctic Survey, показало, що ці валуни складаються з рожевого граніту, який сформувався приблизно 174 мільйони років тому — ще в юрський період.

Додаткові дані, отримані завдяки аерозйомці, виявили гравітаційні аномалії в цьому регіоні. Вони вказують на існування величезного підльодовикового масиву граніту — близько 100 км завширшки та до 7 км завтовшки, прихованого під льодовиком Пайн-Айленд.

Пояснення пов’язане з рухом льодовиків. Хоча вони здаються нерухомими, насправді лід повільно "тече", подібно до густої рідини, змінюючи форму протягом тисячоліть.

Саме під час таких змін льодовик міг:

підхопити уламки граніту з глибини,

перемістити їх разом із масами льоду,

і зрештою "винести" на вершини гір.

Читайте также: У Польщі знайшли залишки середньовічного поселення: чим цікаве (фото)

Такі камені називають льодовиковими валунами — вони здатні подорожувати на великі відстані, іноді навіть угору по схилах, якщо змінюється напрямок руху льоду.

За словами геофізика Том Джордан, поєднання методів геологічного датування та гравіметрії дозволило не лише з’ясувати походження валунів, а й краще зрозуміти, як рухався антарктичний льодовиковий щит у минулому.

Ці дані допомагають ученим прогнозувати, як льодовики можуть поводитися в майбутньому — а це критично важливо для оцінки змін клімату і рівня світового океану.

Нагадаємо, у Німеччині знайшли найстаріший пістолет.

