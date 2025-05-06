Вчені розкрили секрет унікальної мумії австрійського капелана віком 300 років: чим цікава

Після майже трьох століть у труні більшість тіл перетворилися б на кісткові залишки. Але це не стосується так званого "висушеного капелана" з Австрії, чиє тіло збереглося напрочуд добре. Священик, який помер у 1746 році, зобов'язаний своєю винятковою збереженістю унікальній методиці бальзамування. Ця технологія не для людей зі слабкими нервами. Подібного способу науковці раніше не зустрічали.

За словами професора Андреаса Нерліха, патологоанатома з Університету Людвіга-Максиміліана, збереження стало можливим завдяки нетрадиційному підходу — тіло набивали через ректальний канал деревною стружкою, гілками, тканиною і обробляли хлоридом цинку. Цей компонент діяв як потужний осушувач. Про це пише Dailymail.

Під час дослідження вчені виявили в черевній порожнині залишки ялинової та ялицевої стружки, шматки гілок і тканини — матеріали, які в той час були широко доступні в регіоні. Саме їхня здатність вбирати вологу, разом із хлоридом цинку, зупинила процес гниття.

Команда встановила, що верхня частина тіла мумії збереглася практично повністю, у той час як ноги й голова зазнали суттєвих посмертних змін.

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На відміну від більшості методів бальзамування, які передбачають хірургічне втручання, у цьому випадку всі речовини вводили без розтину — через анальний отвір.

Дослідження, яке включало радіовуглецеве датування, також дало уявлення про життя капелана. Він споживав якісну їжу — зернові, продукти тваринного походження, можливо, рибу. Проте в останні роки його життя спостерігався дефіцит харчування, ймовірно через війну.

Аналіз скелета показав відсутність фізичного навантаження, характерну для духовної особи. Також були знайдені ознаки туберкульозу і давньої звички до куріння.

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