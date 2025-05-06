Ученые раскрыли секрет уникальной мумии австрийского капеллана в возрасте 300 лет: чем интересна

После почти трех веков в гробу большинство тел превратилось бы в костные остатки. Но это не касается так называемого "высушенного капеллана" из Австрии, чье тело сохранилось удивительно хорошо. Священник, умерший в 1746 году, обязан своей исключительной сохранностью уникальной методике бальзамирования. Эта технология не для слабонервных. Подобного способа ученые раньше не встречали.

По словам профессора Андреаса Нерлиха, патологоанатома из Университета Людвига-Максимилиана, сохранение стало возможным благодаря нетрадиционному подходу — тело набивали через ректальный канал древесной стружкой, ветками, тканью и обрабатывали хлоридом цинка. Этот компонент действовал как мощный осушитель. Об этом пишет Dailymail.

В ходе исследования ученые обнаружили в брюшной полости остатки еловой и пихтовой стружки, куски ветвей и ткани — материалы, широко распространенные в то время в регионе. Именно их способность впитывать влагу вместе с хлоридом цинка остановила процесс гниения.

Команда установила, что верхняя часть тела мумии сохранилась практически полностью, в то время как ноги и голова претерпели существенные посмертные изменения.

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В отличие от большинства методов бальзамирования, предполагающих хирургическое вмешательство, в этом случае все вещества вводили без вскрытия через анальное отверстие.

Исследование, включавшее радиоуглеродную датировку, также дало представление о жизни капеллана. Он потреблял качественную еду – зерновые, продукты животного происхождения, возможно, рыбу. Однако в последние годы его жизни наблюдался дефицит питания, вероятно из-за войны войны.

Анализ скелета показал отсутствие физической нагрузки, характерной для духовного лица. Также были найдены признаки туберкулеза и давней привычки курить.

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