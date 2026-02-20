Вчені пробурили антарктичний лід і були вражені тим, що побачили (фото)

Міжнародна група науковців здійснила безпрецедентне буріння в Західній Антарктиді та дісталася до корінної породи під крижаним щитом. У результаті вдалося підняти на поверхню рекордний осадовий керн завдовжки 228 метрів — найдовший із будь-коли отриманих у таких умовах.

Усередині зразка дослідники виявили скам’янілі рештки морських організмів. Це свідчить про те, що в далекому минулому територія, яка нині вкрита багатометровим льодом, була відкритим океаном без крижаного покриву. Про це пише IFLScience.

Експедиція працювала в складних умовах. Вчені подолали близько 700 кілометрів від найближчих антарктичних станцій до місця буріння на крижаному хребті Крарі, розташованому на межі Західно-Антарктичного крижаного щита. Для досягнення корінної породи застосували бурову систему з гарячою водою, що дозволило пройти 523 метри льоду. Після цього команда, працюючи позмінно, заглибилася ще на 228 метрів у товщу землі та витягла керн, сформований шарами мулу й осадових порід.

Співкерівниця проєкту, професорка геології Бінгемтонського університету Моллі Паттерсон зазначила, що раніше під крижаними щитами вдавалося отримувати керни довжиною не більше 10 метрів. Таким чином, нинішній результат перевищив попередні досягнення більш ніж на 200 метрів.

Роботи проводилися в межах міжнародної програми SWAIS2C, мета якої — дослідити геологічну історію регіону під шельфовим льодовиком Росса. Вчені прагнуть з’ясувати, наскільки значним було танення Західно-Антарктичного крижаного щита у відносно недавньому геологічному минулому. Новий керн може містити прямі свідчення того, як край льодовика реагував на попередні періоди глобального потепління.

Інший співкерівник дослідження, Хув Хорган, наголосив, що отримані дані допоможуть краще зрозуміти, як антарктичні льодовики та крижані щити можуть поводитися в майбутньому, якщо середня глобальна температура зросте на 2 °C порівняно з доіндустріальним рівнем.

Попри те, що місце буріння розташоване далеко від сучасного Південного океану, у зразку виявили фрагменти мушель і скам’янілості морських істот. Дослідники пояснюють це тим, що в тепліші кліматичні епохи регіон частково або повністю звільнявся від льоду й був покритий морем.

