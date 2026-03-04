Науковці підтвердили існування міфічного правителя Судану: про кого йдеться (фото)

Невеликий уламок арабського рукопису, знайдений у межах цитаделі Старої Донголи, став сенсаційним підтвердженням існування правителя, якого раніше вважали напівлегендарним. Документ, виданий від імені короля Кашкаша, став першим відомим джерелом, створеним за його життя, і засвідчив, що цей нубійський володар був реальною політичною постаттю доколоніального Судану.

Дослідники дійшли такого висновку, поєднавши археологічні дані, лінгвістичний аналіз, результати радіовуглецевого датування та нумізматичні матеріали. Про це пише Arkeonews.

Протягом тривалого часу ім’я Кашкаша згадувалося лише в пізніших релігійних творах, зокрема у книзі Кітаб аль-Табакат XIX століття. Там його називали предком впливових ісламських діячів регіону Донголи. Водночас жодного сучасного йому документа, який би підтверджував його правління, раніше не існувало. Через це історики сперечалися, чи був Кашкаш реальним монархом, чи лише постаттю, збереженою в усній традиції.

Стара Донгола — колишня столиця християнського королівства Макурія — після XIV століття переживала малодосліджений період. У цей час політична влада дробилася, а арабська мова поступово витісняла попередні писемні традиції.

Нововиявлений документ проливає світло на цей етап історії. Текст починається словами "Від короля Кашкаша" і адресований підлеглому на ім’я Хідр. Його виявили в будівлі А.1 — споруді, яку місцеві жителі пов’язують із королівською резиденцією. Під час розкопок археологи знайшли також дорогі шовкові й бавовняні тканини, шкіряне взуття, руків’я кинджала з кістки або рогу носорога, золоте кільце та мушкетні кулі.

Серед понад двадцяти фрагментів арабських текстів саме цей наказ, відомий як Dongola inv. 1990, виявився найважливішим. Хоча його знайшли у шарі сміття, зміст документа не залишає сумнівів у його офіційному характері.

Додаткові підказки для датування дали монети, знайдені в тому самому приміщенні, зокрема османські срібні екземпляри початку XVII століття. Радіовуглецевий аналіз органічних матеріалів із цього шару показав, що він сформувався не пізніше XVIII століття. Сукупність цих даних дозволила встановити, що Кашкаш правив наприкінці XVI або на початку XVII століття. Таким чином, він став одним із перших достовірно задокументованих правителів Донголи після середньовіччя.

У тексті йдеться про господарські справи: король доручає Хідру зібрати товари, позначені як ʾRDWYĀT (імовірно, текстиль), передати вівцю з приплодом і доставити бавовняну тканину або головний убір іншій особі. Документ завершується коротким привітанням і підписом королівського писаря Хамада.

Цей зміст демонструє, що Кашкаш займався повсякденним управлінням, зокрема економічними питаннями. У тогочасному Судані текстиль був не лише товаром, а й символом статусу та інструментом політичних союзів. Обмін дарами допомагав підтримувати зв’язки між правителями, місцевою елітою та торговельними мережами. Отже, документ показує монарха як адміністратора й організатора, а не лише воєначальника, що спростовує деякі уявлення ранніх європейських мандрівників.

Мова рукопису також свідчить про культурні трансформації. Текст написаний арабською, однак містить граматичні та орфографічні особливості, характерні для розмовного вжитку. Це вказує на те, що арабська вже стала мовою адміністрації, але зазнавала впливу місцевих нубійських традицій. Таким чином, документ відображає поступовий процес арабізації, а не різку зміну культурної парадигми.

