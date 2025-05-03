Вчені відкрили секрет високого інтелекту восьминогів

Нові наукові дані пропонують несподіваний погляд на восьминогів: між ними та людьми може існувати глибокий еволюційний зв’язок, який частково пояснює надзвичайно складну поведінку цих безхребетних. Попри кардинальні біологічні відмінності, восьминоги демонструють рівень інтелекту, типовий для хребетних. Серед їхніх особливостей — здатність до вирішення задач, висока адаптивність і цікавість до довкілля.

Нові дослідження свідчать, що когнітивна складність людини і восьминога може мати спільне еволюційне коріння, яке сягає понад 500 мільйонів років — саме тоді, ймовірно, жив спільний предок цих двох ліній. Про це пише Dailygalaxy.

Ключову роль у цьому процесі відіграють мікроРНК — невеликі молекули, які регулюють активність генів. Дослідницька група під керівництвом Ніколауса Раєвського з Центру молекулярної медицини імені Макса Дельбрюка виявила значне розширення кількості мікроРНК у восьминогів. Це, ймовірно, стало одним з вирішальних факторів у розвитку їхнього високорозвиненого мозку.

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Науковці зазначають, що така кількість мікроРНК забезпечує створення різноманітних типів нейронів, що в підсумку підвищує когнітивні можливості організму. Цікаво, що подібне розширення мікроРНК відбулося і в еволюційній лінії людини — попри те, що ці дві гілки життя розвивалися абсолютно незалежно.

Це явище, відоме як конвергентна еволюція, свідчить, що природа може використовувати схожі молекулярні механізми для розвитку складного мозку в різних видах. Іншими словами, інтелект може формуватися різними шляхами, але за участю подібних біологічних інструментів.

Це відкриття не лише переглядає наші уявлення про інтелект у тваринному світі, а й підкреслює потенціал РНК-досліджень у розумінні еволюції свідомості. Як зазначає DailyGalaxy, вивчення ролі мікроРНК у восьминогів відкриває нові горизонти в дослідженні того, як інтелект може виникати в різноманітних формах життя.

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