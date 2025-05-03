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Ученые открыли секрет высокого интеллекта осьминогов

Цихоцкая Мария

Ученые открыли секрет высокого интеллекта осьминогов
осьминоги демонстрируют уровень интеллекта, типичный для позвоночных

Новые научные данные предлагают неожиданный взгляд на осьминогов: между ними и людьми может существовать глубокая эволюционная связь, частично объясняющая чрезвычайно сложное поведение этих беспозвоночных. Несмотря на кардинальные биологические отличия, осьминоги демонстрируют уровень интеллекта, типичный для позвоночных. Среди их особенностей способность к решению задач, высокая адаптивность и интерес к окружающей среде.

Новые исследования свидетельствуют, что когнитивная сложность человека и осьминога может иметь общие эволюционные корни, которые превышают 500 миллионов лет — именно тогда, вероятно, жил общий предок этих двух линий. Об этом пишет Dailygalaxy.

Ключевую роль в этом процессе играют микроРНК – небольшие молекулы, регулирующие активность генов. Исследовательская группа под руководством Николауса Раевского из Центра молекулярной медицины имени Макса Дельбрюка обнаружила значительное расширение количества микроРНК у осьминогов. Это, вероятно, явилось одним из решающих факторов в развитии их высокоразвитого мозга.

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Ученые отмечают, что такое количество микроРНК обеспечивает создание различных типов нейронов, что в итоге повышает когнитивные возможности организма. Интересно, что подобное расширение микроРНК произошло и в эволюционной линии человека, несмотря на то, что эти две ветви жизни развивались абсолютно независимо.

Это явление, известное как конвергентная эволюция, свидетельствует о том, что природа может использовать схожие молекулярные механизмы для развития сложного мозга в различных видах. Иными словами, интеллект может формироваться разными путями, но с участием подобных биологических инструментов.

Это открытие не только пересматривает наши представления об интеллекте в животном мире, но подчеркивает потенциал РНК-исследований в понимании эволюции сознания. Как отмечает DailyGalaxy, изучение роли микроРНК у осьминогов открывает новые горизонты в исследовании того, как интеллект может возникать в разных формах жизни.

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