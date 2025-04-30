Канібали та надзвичайно небезпечні хижаки: цікаві факти про королівську кобру

Королівська кобра – одна з найвідоміших і найнебезпечніших змій у світі, яка має чимало унікальних рис. Еволюційний біолог із Ратгерського університету Скотт Треверс у своїй колонці для Forbes поділився низкою захопливих фактів про цю рептилію.

За словами вченого, королівська кобра — це не один вид, а ціла група з чотирьох окремих видів:

північна королівська кобра (Ophiophagus hannah);

західногатська королівська кобра (Ophiophagus kaalinga);

сундська королівська кобра (Ophiophagus bungarus);

лусонська королівська кобра (Ophiophagus salvatana).

Про це пише Forbes.

Найбільшою серед них є північна кобра — вона може виростати до 5,4 метра в довжину, що робить її найдовшою отруйною змією на планеті.

Цікавим є й саме родове ім’я кобри — Ophiophagus, що з латини перекладається як "той, що поїдає змій". І справді, на відміну від більшості змій, які харчуються гризунами чи жабами, королівська кобра полює на інших змій. Причому вона може поїдати як представників інших видів, так і своїх родичів — така поведінка називається внутрішньовидовим хижацтвом.

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У червні 2024 року в Сінгапурі було зафіксовано перший підтверджений випадок канібалізму серед королівських кобр: доросла особина проковтнула меншу змію того ж виду. Як зазначає Треверс, такі інциденти найчастіше трапляються серед самців і можуть бути пов’язані з боротьбою за територію, домінуванням або нестачею їжі. Таким чином, канібалізм може виконувати одразу дві функції — усунення конкурента і отримання поживи.

Ще один моторошний аспект поведінки цих змій — спосіб убивства здобичі. Кобра вводить отруту нейротоксичної дії, яка паралізує нервову систему жертви. Після укусу вона зазвичай не тримає здобич, а чекає, поки та загине, і тільки тоді повертається, щоб з’їсти її.

Отрута королівської кобри настільки потужна, що здатна вбити навіть дорослого слона. Це підкреслює виняткову ефективність і небезпечність цієї рептилії як хижака.

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