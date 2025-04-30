Каннибалы и чрезвычайно опасные хищники: интересные факты о королевской кобре

Королевская кобра – одна из самых известных и опасных змей в мире, обладающая немало уникальных черт. Эволюционный биолог из Ратгерского университета Скотт Треверс в своей колонке для Forbes поделился рядом увлекательных фактов об этой рептилии.

По словам ученого, королевская кобра – это не один вид, а целая группа из четырех отдельных видов:

северная королевская кобра (Ophiophagus hannah);

западногатская королевская кобра (Ophiophagus kaalinga);

сундская королевская кобра (Ophiophagus bungarus);

лусонская королевская кобра (Ophiophagus salvatana).

Об этом пишет Forbes.

Самая большая среди них — северная кобра — она может вырасти до 5,4 метра в длину, что делает ее самой длинной ядовитой змеей на планете.

Интересно и само родовое имя кобры — Ophiophagus, что с латыни переводится как "поедающий змей". И действительно, в отличие от большинства змей, питающихся грызунами или лягушками, королевская кобра охотится на других змей. Причем она может поедать как представителей других видов, так и своих родственников – такое поведение называется внутривидовым хищничеством.

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В июне 2024 года в Сингапуре был зафиксирован первый подтвержденный случай каннибализма среди королевских кобр: взрослая особь проглотила меньшую змею того же вида. Как отмечает Треверс, такие инциденты чаще всего происходят среди самцов и могут быть связаны с борьбой за территорию, доминированием или нехваткой пищи. Таким образом, каннибализм может выполнять сразу две функции — устранение конкурента и получение пищи.

Еще один жуткий аспект поведения этих змей – способ убийства добычи. Кобра вводит яд нейротоксического действия, парализующего нервную систему жертвы. После укуса она обычно не держит добычу, а ждет пока погибнет, и только тогда возвращается, чтобы съесть ее.

Яд королевской кобры настолько мощный, что способен убить даже взрослого слона. Это подчеркивает исключительную эффективность и опасность этой рептилии как хищника.

Напомним, ученые открыли новую группу крови, встречающуюся менее чем у 1% людей.

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