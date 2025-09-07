Вчені відкрили пʼятий океан на Землі: де знаходиться

Довгий час у підручниках і на картах ми бачили чотири океани — Атлантичний, Тихий, Індійський та Північний Льодовитий. Але нещодавно це уявлення було переглянуто: Національне географічне товариство офіційно визнало існування п’ятого океану — Південного.

Йдеться не про відкриття нової водойми, а про зміну підходу до її визначення. Антарктичні води довгий час вважалися частиною трьох сусідніх океанів, проте науковці наполягають: ця акваторія має настільки унікальні риси, що заслуговує на окремий статус. Про це пише Ecoticias

Біологиня та дослідниця National Geographic Сільвія Ерл пояснює: Південний океан відрізняється тим, що його оточує Антарктична циркумполярна течія — найпотужніша у світі. Вона безперешкодно рухається навколо континенту, не зустрічаючи суші, і переносить більше води, ніж будь-яка інша течія. Саме вона визначає кліматичні процеси на планеті, розподіляє тепло та допомагає утримувати вуглець у глибинних шарах.

Офіційне визнання Південного океану має й стратегічне значення: воно привертає увагу до його вразливої екосистеми, стимулює дослідження та зусилля щодо збереження природи.

Цей океан — справжнє царство життя, яке неможливо зустріти в інших місцях. Пінгвіни знаходять тут місце для гніздування, горбаті кити здійснюють свої довгі міграції, харчуючись крилем, тюлені та морські птахи мають у цих водах постійний притулок. Важливу роль відіграє і фітопланктон: він не лише є основою харчового ланцюга, а й виробляє близько половини всього кисню на Землі.

