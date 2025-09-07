Ученые открыли пятый океан на Земле: где находится

Долгое время в учебниках и на картах мы видели четыре океана – Атлантический, Тихий, Индийский и Северный Ледовитый. Но не так давно это представление было пересмотрено: государственное географическое общество официально признало существование пятого океана — Южного.

Речь идет не об открытии нового водоема, а об изменении подхода к его определению. Антарктические воды долгое время считались частью трех соседних океанов, однако ученые настаивают: эта акватория имеет настолько уникальные черты, что заслуживает отдельного статуса. Об этом пишет Ecoticias

Биологиня и исследовательница National Geographic Сильвия Эрл объясняет: Южный океан отличается тем, что его окружает Антарктическое циркумполярное течение – самое мощное в мире. Она беспрепятственно двигается вокруг континента, не встречая суши, и переносит больше воды, чем любое другое течение. Она определяет климатические процессы на планете, распределяет тепло и помогает удерживать углерод в глубинных слоях.

Читайте также ": Было "заключено" в скале более 800 миллионов лет: ученые обрели уникальный вид воздуха

Официальное признание Южного океана имеет и стратегическое значение: оно привлекает внимание к его уязвимой экосистеме, стимулирует исследования и усилия по сохранению природы.

Этот океан – настоящее царство жизни, которое невозможно встретить в других местах. Пингвины находят здесь место для гнездования, горбатые киты совершают свои длинные миграции, питаясь крилем, тюлени и морские птицы имеют в этих водах постоянное убежище. Важную роль играет и фитопланктон: он является не только основой пищевой цепи, но и производит около половины всего кислорода на Земле.

Ранее мы рассказывали, что ученые объяснили феномен исчезновений судов и самолетов в Бермудском треугольнике.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!