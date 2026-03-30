Науковці пояснили, чому ніхто не наважується відкривати гробницю імператора Китаю Цинь Шихуанді (фото)

Точних описів цієї гробниці майже не збереглося, однак історичні джерела свідчать: вона є частиною грандіозного підземного комплексу розміром із ціле місто, який залишається недоторканим із 208 року до нашої ери. Відтоді усипальницю першого імператора Китаю жодного разу не відкривали — і на це є вагомі причини.

Усе почалося у 1974 році, коли фермери в провінції Шеньсі випадково натрапили на глиняні уламки. Згодом з’ясувалося, що це — одне з найвизначніших археологічних відкриттів Китаю: знаменита Теракотова армія.Про це пише Interesting Engineering.

Після розкопок світ побачив близько 8 тисяч унікальних скульптур воїнів, створених понад 2200 років тому. Проте ця знахідка виявилася лише частиною значно масштабнішого поховального комплексу, пов’язаного з імператором Цінь Шихуанді.

Офіційно цей об’єкт відомий як Мавзолей Цінь Шихуанді. Він розташований поблизу сучасного Сіаня і займає площу понад 56 квадратних кілометрів. Будівництво тривало майже чотири десятиліття і завершилося приблизно у III столітті до нашої ери. За припущеннями, планування комплексу повторює структуру тодішньої столиці династії Цінь.

Давні хроністи, зокрема Сима Цянь, описували гробницю як підземний палац із річками ртуті, складними механізмами захисту та оздобленою "зоряною" стелею з перлин. Хоча ці описи не підтверджені повністю, сучасні дослідження частково їх підтримують: у ґрунті навколо кургану виявлено підвищений рівень ртуті, а георадар показує наявність великих підземних порожнин і багаторівневих структур.

Попри це, центральна частина гробниці — місце поховання імператора — досі залишається запечатаною. Археологи свідомо не поспішають її відкривати. Основна причина — ризик безповоротного пошкодження артефактів. Різка зміна температури, доступ кисню та мікроорганізми можуть знищити предмети, які зберігалися у герметичному середовищі понад два тисячоліття.

Такий ризик вже мав місце: під час перших розкопок Теракотової армії яскраві фарби на скульптурах почали зникати буквально за лічені хвилини після контакту з повітрям. І хоча технології збереження значно просунулися вперед, масштаб і складність центральної гробниці роблять її відкриття надзвичайно складним завданням.

Є й інші фактори. Наприклад, потенційна небезпека ртутних випарів, які можуть становити загрозу як для дослідників, так і для довкілля. Для безпечних розкопок знадобилися б складні інженерні рішення, спеціальні системи захисту та контроль середовища.

Не менш важливим є і політичний аспект. Цінь Шихуанді — ключова постать китайської історії, об’єднувач країни. Його гробниця має не лише археологічне, а й символічне значення. Будь-яка помилка під час розкопок може викликати широкий суспільний резонанс.

Саме тому Китай дотримується принципу: не відкривати об’єкти, якщо неможливо гарантувати їх збереження. Натомість вчені активно застосовують неінвазивні методи дослідження — георадар, магнітометрію, аналіз газів і супутникову зйомку. Це дозволяє поступово вивчати структуру комплексу, не порушуючи його цілісності.

У підсумку гробниця Цінь Шихуанді залишається однією з найбільш досліджених, але водночас нерозкритих археологічних пам’яток у світі. І хоча доступ до неї обмежений, сучасні технології дають змогу зазирнути всередину — не відкриваючи її фізично.

