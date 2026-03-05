Науковці виявили в Єгипті масштабне поховання віком 3000 років (фото)

Археологи виявили в Луксорі масштабне поховання, яке проливає нове світло на релігійне та соціальне життя Стародавнього Єгипту. Під час розкопок некрополя Асасіф команда знайшла десятки яскраво розфарбованих саркофагів та запечатаних глиняних посудин, яким близько 3 000 років.

Розкопки проводилися спільною місією Вищої ради старожитностей Єгипту та Фонду археології та спадщини Захі Хавасса. Вчені повідомили, що відкриття відбулося в південно-західному секторі некрополя, який історично був пов’язаний із похованнями високопоставлених чиновників та храмового персоналу, пише Heritage Daily.

У прямокутній камері, висіченій у скелі, археологи знайшли 22 дерев’яні саркофаги, розташовані у кілька шарів. Камера, ймовірно, слугувала похоронним сховищем. Труни стояли в 10 горизонтальних рядах, а кришки часто відокремлювали від основи, щоб максимально використати обмежений простір.

Таке розміщення свідчить про ретельну організацію поховання: стародавні бальзамувальники прагнули розмістити багато людей на мінімальній площі, не шкодячи церемоніальності процесу.

Попередні дослідження відносять саркофаги до Третього перехідного періоду (близько 1070–664 рр. до н.е.), охоплюючи 21–25 династії. Більшість трун містили не особисті імена, а функціональні титули. Один із найпоширеніших — "Співачка Амона", що позначає жінок, які виконували ритуальні співи та музику в храмах, присвячених Амону — одному з головних богів Карнаку.

Повторне вживання цього титулу дало археологам важливі дані про релігійну та соціальну роль храмових співачок у період політичної фрагментації після Нового царства. Присутність великої кількості жінок, залучених до храмового служіння, свідчить про стійкий вплив релігійних інститутів у Фівах.

Окрім саркофагів, команда знайшла керамічні судини, ймовірно, використані під час муміфікації, та вісім рідкісних запечатаних контейнерів усередині великої глиняної посудини. Деякі з них зберегли первісні глиняні печатки. Фахівці назвали ці глечики "інформаційним скарбом", оскільки вони можуть містити органічні матеріали або ритуальні речовини, що допоможуть краще зрозуміти похоронні практики того часу.

Шеріф Фатхі, міністр туризму та старожитностей Єгипту, зазначив, що знахідка є частиною постійних археологічних досліджень у Луксорі — "музеї під відкритим небом". Труни, через крихкий стан дерева та фарби, вже піддані терміновій консервації: реставратори зміцнили ослаблені волокна, стабілізували пігмент і провели ретельне очищення для збереження яскравих кольорів.

Захі Хавасс, який очолював експедицію, назвав знахідку надзвичайно важливою для вивчення Третього перехідного періоду. Робота триває, оскільки дослідники намагаються встановити, з яких оригінальних гробниць були перенесені саркофаги, що допоможе відтворити повну історію цього похоронного сховища.

