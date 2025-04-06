Вчені виявили у Андах тварину, яка вважалася вимерлою: назвали знахідку унікальною

У віддалених передгір'ях чилійських Анд науковці здійснили дивовижне відкриття — вони знову виявили амфібію Alsodes vittatus, яка вважалася зниклою з лиця Землі вже 130 років. Раніше дослідники мали лише обмежені відомості про цю рідкісну жабу, але сучасні вчені змогли задокументувати її з набагато більшою точністю та деталізацією.

Американський еволюційний біолог Скотт Треверс з Ратгерського університету в публікації для Forbes порівнює цю знахідку з науковим проривом. Він зазначає, що повторне відкриття Alsodes vittatus не лише відновлює надію на виживання виду, але й спонукає до нових дискусій щодо збереження амфібій та вразливого біорізноманіття Південної Америки.

Alsodes vittatus, представник родини Alsodidae, вперше потрапив до уваги наукової спільноти у 1893 році завдяки французькому ентомологу Філіберу Жермену. Пізніше ці зразки дослідив натураліст Родульфо Амандо Філіппі, який офіційно описав вид у 1902 році.

Ця невелика жаба отримала свою назву через характерну жовту смугу вздовж спини. Вперше її було знайдено в чилійському регіоні Ла-Арауканія — місцевості з суворим андським ландшафтом, помірними лісами та звивистими струмками. Таке середовище ідеально підходить для амфібії, що пристосувалася до високогірних, прохолодних і кам'янистих умов.

Ранні записи вказували на обмежений ареал поширення та спеціалізовану екологічну нішу виду — фактори, які згодом ускладнили як повторне відкриття, так і зусилля зі збереження. Незважаючи на унікальні особливості, Alsodes vittatus зникла з наукових записів, а її точне місцезнаходження було приховане часом та історичними змінами.

З середини 1990-х до початку 2000-х років дослідники безуспішно обшукували можливі місця проживання виду.

Головною перешкодою стали неточні історичні записи — оригінальні нотатки Жермена містили лише розпливчастий опис місця проживання. Це перетворило пошуки на справжнє випробування, а відсутність точних даних надзвичайно ускладнювала цілеспрямовані експедиції у величезному та мінливому ландшафті.

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Подальші зусилля ускладнювалися динамічними змінами екосистеми Анд. Людська діяльність, зокрема вирубка лісів для сільського та лісового господарства, ще більше замаскувала природний ареал виду. Крім того, науковці припускають, що кліматичні зміни за десятиліття могли змістити або фрагментувати тендітну екологічну нішу, в якій колись мешкала ця жаба.

Прорив нарешті стався після серії методичних польових досліджень у 2023-2024 роках. Дослідникам вдалося відтворити маршрути, описані в історичних документах, і таким чином звузити коло потенційних місць проживання. Їхня наполегливість була винагороджена — дві окремі популяції Alsodes vittatus були виявлені в басейнах річок Лолко та Порталес.

Це повторне відкриття має величезне значення не лише для герпетологів, але й для всієї сфери збереження біорізноманіття. Знахідка дозволяє провести перше всебічне біологічне та екологічне дослідження виду, який залишався загадкою понад століття.

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