Вчені виявили неймовірну істоту в Чорнобилі: без ніг, без мозку, але з дивовижними здібностями (фото)

У Чорнобильському заповіднику дослідники натрапили на дивовижного мешканця – фуліго жовтого, якого часто помилково сприймають за гриб або цвіль. Цей слизовий організм, незважаючи на відсутність мозку, демонструє здатність до повільного пересування. Його спроможність адаптуватися та орієнтуватися в екстремальному середовищі приголомшує вчених.

Фуліго не належить ні до царства рослин, ні до тварин, ні до грибів. Це одноклітинний, проте багатоядерний організм, який мешкає в лісовому середовищі. Подробиці про цю цікаву істоту розповіли у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику.

"Після дощу, коли мох ще вологий, на пеньках і гнилій деревині раптом з'являється щось схоже на піну або яєчню. Це не гриб – це фуліго жовтий", – зазначають в адміністрації заповідника.

Цей слизовик вирізняється гнучким тілом, що нагадує желе, і неквапливо ковзає по різних поверхнях, створюючи враження, ніби розтікається. Його насичене жовте або світле кремове забарвлення одразу привертає увагу. Фуліго може розростатися до доволі великих розмірів, охоплюючи мох, кору дерев, гілки та інші природні елементи, які трапляються на його шляху.

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Фуліго жовтий. Джерело: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник Фуліго жовтий. Джерело: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Попри відсутність мозку, цей організм дивує здатністю орієнтуватися у просторі, знаходити джерела живлення й обходити перешкоди. Саме ці особливості стали основою для багатьох наукових експериментів – під час них слизовики демонстрували здатність оптимально прокладати маршрут до їжі, навіть у лабіринтах.

Фуліго харчується залишками мертвої органіки – опалим листям, шматочками деревини та засохлою травою. Перенесенню його спор сприяють дрібні жуки-скритники, які мимоволі допомагають йому розповсюджуватись.

Коли умови стають несприятливими, скажімо настає посуха чи сильний холод, фуліго впадає у стан спокою, формуючи склероцій – щільну захисну структуру, здатну зберігати його життя протягом місяців, а то й років, у очікуванні кращих обставин.

Ця знахідка в Чорнобилі спростовує уявлення про зону відчуження як мертву територію. Насправді це місце, де природа не просто виживає, а дивовижно адаптується, розцвітає і вражає своїм біологічним розмаїттям. Фуліго жовтий – це доказ того, що навіть у найнеочікуваніших і, здавалося б, непридатних місцях природа може створювати справжні чудеса.

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