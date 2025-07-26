Ученые обнаружили невероятное существо в Чернобыле: без ног, без мозга, но с удивительными способностями (фото)

В Чернобыльском заповеднике исследователи наткнулись на удивительного обитателя – фулиго желтого, которого часто ошибочно принимают за гриб или плесень. Этот слизистый организм, несмотря на отсутствие мозга, демонстрирует способность к медленному передвижению. Его способность адаптироваться и ориентироваться в экстремальной среде поражает ученых.

Фулиго не принадлежит ни к царству растений, ни к животным, ни к грибам. Это одноклеточный, но многоядерный организм, обитающий в лесной среде. Подробности об этом интересном существо рассказали в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике.

"После дождя, когда мох еще влажный, на пеньках и гнилой древесине вдруг появляется что-то похожее на пену или яичницу. Это не гриб – это фулиго желтый", – отмечают в администрации заповедника.

Этот слизистый организм отличается гибким телом, напоминающим желе, и неторопливо скользит по различным поверхностям, создавая впечатление, будто растекается. Его насыщенная желтая или светлая кремовая окраска сразу привлекает внимание. Фулиго может разрастаться до довольно больших размеров, охватывая мох, кору деревьев, ветки и другие природные элементы, которые встречаются на его пути.

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Фулиго желтый. Источник: Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник

Несмотря на отсутствие мозга, этот организм удивляет способностью ориентироваться в пространстве, находить источники питания и обходить препятствия. Именно эти особенности стали основой для многих научных экспериментов – во время них слизни демонстрировали способность оптимально прокладывать маршрут к пище, даже в лабиринтах.

Фулиго питается остатками мертвой органики – опавшими листьями, кусочками древесины и засохшей травой. Переносу его спор способствуют мелкие жуки-скрипты, которые невольно помогают ему распространяться.

Когда условия становятся неблагоприятными, скажем наступает засуха или сильный холод, фулиго впадает в состояние покоя, формируя склероций – плотную защитную структуру, способную сохранять его жизнь в течение месяцев, а то и лет, в ожидании лучших обстоятельств.

Эта находка в Чернобыле опровергает представление о зоне отчуждения как мертвой территории. На самом деле это место, где природа не просто выживает, а удивительно адаптируется, расцветает и поражает своим биологическим разнообразием. Фулиго желтый – это доказательство того, что даже в самых неожиданных и, казалось бы, непригодных местах природа может создавать настоящие чудеса.

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