Науковці відкрили новий вид метеликів-гігантів: чим унікальні

У Японії в одному з музеїв довгі роки зберігалася загадкова скам’янілість, яку лише нещодавно вдалося ідентифікувати. Йдеться про викопного метелика — представника досі невідомого вимерлого виду Tacolakamitanii.

Цей унікальний зразок був знайдений ще у 1988 році в префектурі Хіого, але залишався без належної наукової уваги понад 30 років. Нове дослідження дозволило вченим встановити його походження та значення, зокрема, дізнатися більше про еволюцію і поширення цього виду в часи раннього плейстоцену. Про це пише Indian Defense Review.

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За словами науковців, Tacola kamitanii мав розмах крил близько 8,8 см — досить великий показник для метеликів. Більше того, це перший викопний метелик, який вдалося науково описати з епохи раннього плейстоцену. Такі скам’янілості надзвичайно рідкісні, адже тендітне тіло та крила цих комах погано зберігаються у викопному вигляді.

Дослідники з’ясували, що нововідкритий вид належить до підродини Limenitidini, до якої також входять деякі сучасні види метеликів. Існує припущення, що Tacola kamitanii мав значно ширший ареал, ніж вважалося — можливо, цей метелик був поширений у Південно-Східній та Східній Азії ще за часів пізнього пліоцену.

Ймовірно, скам’янілість належить самцеві, про що свідчать розміри зразка та характерне товсте черевце, на що звернули увагу дослідники під час аналізу.

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