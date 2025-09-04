Вчені назвали найбільшого доісторичного птаха: був важчим за корову

Колись Мадагаскар був домівкою для багатьох унікальних тварин. Серед них — слонові птахи (епіорніси), які зникли приблизно тисячу років тому.

Ці гіганти перевершували навіть найбільших страусів. Вони належали до групи нелітаючих птахів разом зі страусами, ему та ківі. Їхня вага сягала понад 900 кг, а зріст перевищував 3 метри. Масивні ноги та величезне тіло робили їх справжніми володарями лісів і рівнин острова, де бракувало природних ворогів. Про це пише Daily Galaxy

Особливо вражали яйця слонових птахів. Вони були найбільшими серед усіх відомих пташиних — до 33 см у довжину та об’ємом до 7,5 літра. Це приблизно дорівнює 150 курячим яйцям. Скам’янілі оболонки яєць досі знаходять у надрах Мадагаскару або навіть на його узбережжі.

Слонові птахи були травоїдними: їхній раціон складався з фруктів, листя та низькорослої рослинності. Цікаво, що їхні найближчі сучасні родичі — зовсім не гіганти, а крихітні ківі з Нової Зеландії. Генетичні дослідження довели їхній далекий еволюційний зв’язок.

Науковці вважають, що зникнення цих птахів збіглося з активним заселенням Мадагаскару людьми у 500–1000 роках н.е. І саме людський фактор, ймовірно, став вирішальним у їхньому вимиранні.

Попри те, що слонові птахи давно зникли, їхні рештки продовжують відкривати нові факти про життя цих величних істот.

