Ученые назвали крупнейшую доисторическую птицу: была тяжелее коровы

Когда-то Мадагаскар был домом для многих уникальных животных. Среди них — слоновые птицы (эпиорнисы), исчезнувшие около тысячи лет назад.

Эти гиганты превосходили даже величайших страусов. Они принадлежали к группе нелетающих птиц вместе со страусами, эму и киви. Их вес достигал более 900 кг, а рост превышал 3 метра. Массивные ноги и огромное тело делали их настоящими властителями лесов и равнин острова, где не хватало естественных врагов. Об этом пишет Daily Galaxy

Особенно поражали яйца слоновых птиц. Они были самыми большими среди всех известных птичьих — до 33 см в длину и объемом до 7,5 литра. Это примерно равно 150 куриным яйцам. Окаменевшие оболочки яиц до сих пор находят в недрах Мадагаскара или даже на его побережье.

Читайте также: В Англии заметили редкую акулу-призрака: чем уникальна

Слоновые птицы были травоядными: их рацион состоял из фруктов, листьев и низкорослой растительности. Интересно, что их самые близкие современные родственники — совсем не гиганты, а крохотные киви из Новой Зеландии. Генетические исследования доказали их дальнюю эволюционную связь.

Ученые считают, что исчезновение этих птиц совпало с активным заселением Мадагаскара людьми в 500-1000 годах н. И именно человеческий фактор, вероятно, стал решающим в их вымирании.

Несмотря на то, что слоновые птицы давно исчезли, их остатки продолжают открывать новые факты жизни этих величественных существ.

Ранее мы рассказывали, что в Австралии нашли огромное насекомое, имеющее длину до 40 сантиметров и весящее как мяч для гольфа.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!