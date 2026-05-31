Вчені дослідили, як древні люди застеляли свої ліжка: були здивовані відкриттям (фото)

У печері Бордер у Південній Африці вчені виявили сліди рослинних залишків віком до 200 тисяч років, які дозволили по-новому поглянути на побут ранніх Homo sapiens і те, як вони облаштовували свої місця для сну. Дослідження, опубліковане групою британських науковців, свідчить: ще задовго до появи повністю "сучасної" поведінки давні люди вже підтримували певний порядок у своїх "спальних зонах".

Причому робили це доволі системно — періодично оновлювали підстилки, використовуючи свіжу траву, а старі залишки спалювали. Про це повідомляє Journal of Archaeological Science.

Печера Бордер, яка була заселена приблизно з 220 000 до 43 000 років тому, стала унікальним археологічним "архівом", що зберіг нашарування різних епох. Саме ці шари дали змогу простежити, як змінювалися звички людей протягом десятків тисяч років.

У більшості знайдених рівнів дослідники зафіксували залишки трав із підродини Panicoideae — до неї належать рослини, споріднені із сучасними культурами, зокрема просом, цукровою тростиною та кукурудзою. Також траплялися домішки осок і глини, хоча її походження ще потребує уточнення: вона могла бути як частиною конструкції, так і природним осадом.

Найцікавішою знахідкою стала структура цих "спальних шарів". У багатьох випадках вони формувалися поверх попелу, який регулярно очищали, підпалювали та перекривали новими рослинними матеріалами. Це створювало багатошарову систему, що повторювалася протягом тисячоліть.

На думку вчених, така поведінка не була випадковою. Використання попелу могло виконувати практичну функцію — наприклад, допомагати боротися з комахами або утримувати простір у відносній чистоті. Незалежно від конкретної причини, регулярне оновлення "постелі" свідчить про доволі складну організацію побуту навіть у дуже ранніх людських спільнот.

Дослідники також зазначають, що ця практика з’явилася задовго до розвитку символічної культури, що ще раз підкреслює: елементарні форми впорядкування життєвого простору були притаманні людям значно раніше, ніж прийнято вважати.

Таким чином, знахідки з печери Бордер показують: прагнення підтримувати чистоту й регулярно "змінювати постіль" може мати набагато давніше походження, ніж сучасна цивілізація — і, ймовірно, було частиною повсякденного життя наших предків сотні тисяч років тому.

