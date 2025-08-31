Біля берегів Александрії виявили єгипетське місто віком 2000 років: чим унікальне (фото)

Біля узбережжя Александрії археологи зробили знахідки, які відкривають нові сторінки історії Стародавнього Єгипту. У затоці Абу-Кір під водою розташоване місто Канопус, якому понад дві тисячі років.

Про це пише The Sun. Під час досліджень було виявлено залишки будівель, артефакти та давній док, які свідчать, що за часів династії Птолемеїв це місце могло бути важливим центром. Проте землетруси і підйом рівня моря з часом поглинули і Канопус, і сусідній порт Гераклеон.

Затонулі статуї та інші знахідки піднімали за допомогою кранів і водолазів. Єгипетська влада підкреслила, що суворі правила охорони культурної спадщини дозволяють підіймати на поверхню лише окремі предмети. Як пояснив міністр туризму і старожитностей Шериф Фатхі, більшість залишиться під водою як частина унікальної спадщини країни. Підняті ж артефакти спершу пройдуть реставрацію, після чого будуть представлені на виставці в Національному музеї Александрії.

Серед руїн знайдено вапнякові споруди, які, ймовірно, виконували культові функції, житлові квартали, виробничі та торговельні приміщення. Дослідники також виявили вирубані в скелях ставки та резервуари для води й розведення риби. Серед цінних знахідок — царські статуї та сфінкси римського періоду. Особливий інтерес викликає сфінкс із картушем Рамзеса II, одного з найвідоміших фараонів Єгипту.

Втім, більшість фігур збереглися частково: у гранітної статуї Птолемея відсутня голова, а в мармурового бюста римського вельможі — нижня частина. У стародавньому 125-метровому доці археологи знайшли торговельне судно, кам’яні якорі та портовий кран, що датуються епохою Птолемеїв та Римської імперії.

Як зазначають у міністерстві, гавань у цій зоні використовувалася аж до візантійських часів. Александрія й нині славиться безліччю стародавніх пам’яток, але на неї насувається така сама загроза затоплення, яка колись знищила Канопус і Гераклеон.

