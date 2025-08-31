У берегов Александрии обнаружили египетский город в возрасте 2000 лет: чем уникален (фото)

У побережья Александрии археологи совершили находки, открывающие новые страницы истории Древнего Египта. В заливе Абу-Кир под водой расположен город Канопус, которому более двух тысяч лет.

Об этом пишет The Sun. В ходе исследований были обнаружены остатки построек, артефакты и древний док, которые свидетельствуют, что во времена династии Птолемеев это место могло быть важным центром. Однако землетрясения и подъем уровня моря с течением времени поглотили и Канопус, и соседний порт Гераклеон.

Затонувшие статуи и другие находки поднимали с помощью кранов и водолазов. Египетские власти подчеркнули, что строгие правила охраны культурного наследия позволяют поднимать на поверхность только отдельные предметы. Как пояснил министр туризма и древностей Шериф Фатхи, большинство останется под водой как часть уникального наследия страны. Поднятые артефакты сначала пройдут реставрацию, после чего будут представлены на выставке в Национальном музее Александрии.

Среди руин найдены известняковые сооружения, которые, вероятно, выполняли культовые функции, жилые кварталы, производственные и торговые помещения. Исследователи также обнаружили вырубленные в скалах пруды и резервуары для воды и разведения рыбы. Среди ценных находок – царские статуи и сфинксы римского периода. Особый интерес представляет сфинкс с картушем Рамзеса II, одного из самых известных фараонов Египта.

Впрочем, большинство фигур сохранились частично: у гранитной статуи Птолемея отсутствует голова, а у мраморного бюста римского вельможи – нижняя часть. В древнем 125-метровом доке археологи обнаружили торговое судно, каменные якоря и портовый кран, датируемые эпохой Птолемеев и Римской империи.

Как отмечают в министерстве, гавань в этой зоне использовалась вплоть до византийских времен. Александрия и сейчас славится множеством древних памятников, но на нее надвигается такая же угроза затопления, которая когда-то уничтожила Канопус и Гераклеон.

