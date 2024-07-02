Топ-5 трендових кольорів для фарбування волосся на літо 2024 (фото)
Кожен сезон є джерелом натхнення для перетворень, особливо літо, яке вражає нас своєю палітрою новинок. Відома колористка Трейсі Каннінгем каже: "Сонце вийшло, і ми запалюємо світло, починаючи з верхівки нашого волосся".
Зміни можуть торкнутися гардеробу, косметики, манікюру. Проте вибір кольору волосся стане ключовим у формуванні вашого образу. Літо ідеально підходить для оновлення іміджу, пише видання women.com.
"Тенденції кольору волосся 2024 року є дещо консервативнішими та природнішими, ніж ми бачили", – вказують стилісти.
Модні кольори волосся літа-2024
Масляно-кремовий блонд
Минулого літа світ захопив тренд на яскравість і відтінки Барбі були всюди. Хоча цього року популярність блондинки Барбі зберігається серед шанувальників, тенденція зміщується до більш ніжного, вершкового блонду. Замість звичного золотистого сяйва, блонд набуває більш м’якого привабливого відтінку.
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Каштаново-грибний колір
Якщо ви думаєте, що каштановому волоссю не місце в літню погоду, то це просто тому, що ви ще не зустрічали коричневий колір з грибним відтінком. Стилісти вважають цей колір "грибним", оскільки він плавно переходить від темніших коренів до світліших кінчиків. За словами стиліста Чаза Діна, цей "м’який та реалістичніший грибний коричневий" колір замінює колишні димчасті та сірі кольори.
Кольорова пастель
Незвичайні кольори волосся, як-от синій, існують вже давно, але цього літа вони з’являться в більш м’яких, приглушених пастельних тонах. За прогнозами Річі Кандасамі, будуть популярні "м’які відтінки, такі як лавандовий, персиковий і блакитний".
Підсмажений горіх
Цього літа замість осінньої кориці на сцену виходить колір підсмаженого горіха-пекана. Він випромінює затишок і тепло, але завдяки своїй яскравості ідеально підходить для літнього сезону. Цей колір чудово поєднується з модними короткими стрижками.
М’який чорний
Не бійтеся вибирати чорний колір для літнього образу. Колористка Мерая Джозеф радить додати до чорного відтінку трохи блиску, щоб колір залишався насиченим навіть після частого миття.
Нагадаємо, раніше стилісти назвали ідеальну стрижку для жінок будь-якого віку.
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