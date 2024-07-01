Маникюр ''забавный зайчик'' стал трендом лета 2024: как он выглядит и в чем секрет популярности (фото)

Маникюр, получивший милое название "забавный зайчик", неожиданно стал хитом летнего сезона, вытеснив на задний план яркие и выразительные мотивы. Его популярность объясняется нежным оттенком лака для ногтей, который многие производители называют "Funny Bunny".

Этот цвет идеально гармонирует с любым тоном кожи, подходит для разной длины ногтей и выглядит великолепно в любое время года. Это делает его идеальным выбором для женщин любого возраста и из разных уголков планеты, отмечает портал о моде Who What Wear.

В ассортименте "забавный зайчик" представлены лаки для ногтей, которые могут иметь различные оттенки, однако в основном это полупрозрачные молочные вариации. Иногда они отличаются розовым подтоном, увеличенной плотностью или же могут блестеть.

Маникюр ''забавный зайчик'' стал трендом. Источник: freepik

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Вдохновением для создания этой серии послужил оттенок шерсти белоснежных зайцев, который редко бывает чисто-белым и часто имеет неравномерный цвет, как и маникюр "забавный зайчик".

По словам модных экспертов, главным преимуществом этого дизайна является его универсальность. Нюдовый маникюр выглядит роскошно и стильно, идеально подходит к любому образу и аксессуарам.

В моде будет простота и изысканность. Источник: freepik

Можно наносить всего один слой для создания эффекта едва заметного покрытия или же использовать несколько слоев для достижения более насыщенного и заметного цвета.

Этот маникюр отличается своей простотой и элегантностью, что делает его идеальным выбором как для обладательниц короткой, квадратной пластины, так и для женщин, которые предпочитают длинные ногти разнообразных форм.

Напомним, ранее мы писали о нежном и утонченном маникюре, который любит звезда "Друзей" Дженнифер Энистон.

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