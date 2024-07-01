Манікюр ''кумедний зайчик'' став трендом літа 2024: як він виглядає та у чому секрет популярності (фото)

Манікюр, який отримав милу назву "кумедний зайчик", несподівано став хітом літнього сезону, витіснивши на задній план яскраві та виразні мотиви. Його популярність пояснюється ніжним відтінком лаку для нігтів, який багато виробників називають "Funny Bunny".

Цей колір ідеально гармонує з будь-яким тоном шкіри, підходить для різної довжини нігтів і виглядає чудово у будь-яку пору року. Це робить його ідеальним вибором для жінок будь-якого віку та з різних куточків планети, зазначає портал про моду Who What Wear.

В асортименті "кумедний зайчик" представлені лаки для нігтів, які можуть мати різноманітні відтінки, проте переважно це напівпрозорі молочні варіації. Іноді вони відзначаються рожевим підтоном, збільшеною щільністю або ж можуть блистіти.

Манікюр ''кумедний зайчик'' став трендом. Джерело: freepik

Читайте також: Трендовий лляний манікюр, який стане ідеальним для прихильниць мінімалізму

Натхненням для створення цієї серії послужив відтінок шерсті білосніжних зайців, який рідко буває чисто-білим і часто має нерівномірний колір, як і манікюр "кумедний зайчик".

За словами модних експертів, головною перевагою цього дизайну є його універсальність. Нюдовий манікюр виглядає розкішно та стильно, ідеально підходить до будь-якого образу та аксесуарів.

В моді буде простота та вишуканість. Джерело: freepik

Можна наносити лише один шар для створення ефекту ледь помітного покриття або ж використати кілька шарів для досягнення більш насиченого та помітного кольору.

Цей манікюр відрізняється своєю простотою та елегантністю, що робить його ідеальним вибором як для володарок короткої, квадратної пластини, так і для жінок, які віддають перевагу довгим нігтям різноманітних форм.

Нагадаємо, раніше ми писали про ніжний та витончений манікюр, який полюбляє зірка "Друзів" Дженніфер Еністон.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!