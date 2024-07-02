Топ-5 трендовых цветов для окрашивания волос на лето 2024 (фото)

Каждый сезон является источником вдохновения для преобразований, особенно лето, которое поражает нас своей палитрой новинок. Известная колористка Трейси Каннингем говорит: "Солнце вышло, и мы зажигаем свет, начиная с макушки наших волос".

Изменения могут коснуться гардероба, косметики, маникюра. Однако выбор цвета волос станет ключевым в формировании вашего образа. Лето идеально подходит для обновления имиджа, пишет издание women.com.

"Тенденции цвета волос 2024 года несколько консервативнее и естественнее, чем мы видели", – указывают стилисты.

Модные цвета волос лета-2024

Масляно-кремовый блонд

Прошлым летом мир захватил тренд на яркость и оттенки Барби были повсюду. Хотя в этом году популярность блондинки Барби сохраняется среди поклонников, тенденция смещается к более нежному, сливочному блонду. Вместо привычного золотистого сияния, блонд приобретает более мягкий привлекательный оттенок.

Модные цвета волос 2024. Источник: beautybyzenaida/Instagram

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Каштаново-грибной цвет

Если вы думаете, что каштановым волосам не место в летнюю погоду, то это просто потому, что вы еще не встречали коричневый цвет с грибным оттенком. Стилисты считают этот цвет "грибным", поскольку он плавно переходит от более темных корней к более светлым кончикам. По словам стилиста Чаза Дина, этот "мягкий и более реалистичный грибной коричневый" цвет заменяет прежние дымчатые и серые цвета.

Модные цвета волос 2024. Источник: kianna.hair/Instagram

Цветная пастель

Необычные цвета волос, такие как синий, существуют уже давно, но этим летом они появятся в более мягких, приглушенных пастельных тонах. По прогнозам Ричи Кандасами, будут популярны "мягкие оттенки, такие как лавандовый, персиковый и голубой".

Модные цвета волос 2024. Источник: byprado_/Instagram

Поджаренный орех

Этим летом вместо осенней корицы на сцену выходит цвет поджаренного ореха-пекана. Он излучает уют и тепло, но благодаря своей яркости идеально подходит для летнего сезона. Этот цвет прекрасно сочетается с модными короткими стрижками.

Модные цвета волос 2024. Источник: headofficelincoln/Instagram

Мягкий черный

Не бойтесь выбирать черный цвет для летнего образа. Колорист Мэрайя Джозеф советует добавить к черному оттенку немного блеска, чтобы цвет оставался насыщенным даже после частого мытья.

Модные цвета волос 2024. Источник: gallery-image-credit

Напомним, ранее стилисты назвали идеальную стрижку для женщин всех возрастов.

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