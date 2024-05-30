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Стрих, бляшка, шмата: що означають ці слова з західного діалекту

Ігор Романько

Цікаві та автентичні українські слова
Цікаві та автентичні українські слова. Джерело: answear.ua

Україна – багатогранна країна, де поряд з літературною українською мовою співіснують численні діалекти, що утворилися під впливом різних факторів протягом століть.

Про це пише ТСН. Вивчення діалектизмів дає можливість глибше пізнати культуру та історію України, а також відчути красу й багатство нашої мови.

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Тож не дивно, що полтавець може не завжди зрозуміти закарпатця, а киянин – волиняка.

Фахівці виділяють три основні групи діалектизмів:

  • Лексичні: назви понять, які відрізняються від літературних, наприклад, "мешти" (черевики), "кульчики" (сережки).
  • Семантичні: слова, що мають різні значення в різних говорах, наприклад, "байка" (щось не варте уваги).
  • Етнографічні: назви одягу, страв, житла, музичних інструментів та міфічних істот, які не вживаються за межами певного регіону.

Сьогодні ми зануримося у світ південно-західного наріччя, яке поширене на території Львівської, Тернопільської, Хмельницької, Вінницької, Івано-Франківської, Чернівецької та Закарпатської областей.

Зосередимося на семантичних діалектизмах, простеживши, як по-різному називають одні й ті ж предмети в різних куточках регіону.

1. "Велосипед"

  • Львів, Рівне: ровер
  • Перетин Острозького та Дубенського районів Рівненської області: велосипед або лісапед
  • Закарпатська область: біціґлі
  • Буковина: колесо

2. "Ганчірка"

  • Рівне, Закарпаття: шмата (також вживається для позначення слабохарактерного чоловіка)
  • Північно-захід України (Хмельниччина, південь Рівненщини): тряпка
  • Деякі райони Житомирщини та Хмельниччини: вонуча або гонуча
  • Чернівецька область, частина Івано-Франківської: катран
  • Невеличка частина Івано-Франківщини, південь Тернопільщини: стирка
  • Деякі села Львівської області: руб

3. "Горище"

  • Хмельницька область, Рівненщина: гора
  • Львівська, Івано-Франківська області, захід Тернопільщини: стрих
  • Деякі села Хмельницького району: чердак
  • Деякі райони заходу України: вишка
  • Закарпаття, Буковина: під, пюд, под, подря, пуд

4. "Деко для випікання"

  • Центрально-західна Україна: деку
  • Волинська, Тернопільська, частина Львівської та Чернівецької областей: бляшка
  • Інша частина Львівської області: бритванка
  • Закарпаття: тепша
  • Буковина: тацу, тацю, тасу

Нагадаємо, український мовознавець Василь Вінницький надав чітке пояснення щодо вживання слів "дзвінок" та "дзвоник" в українській мові.

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