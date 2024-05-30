Стрих, бляшка, шмата: що означають ці слова з західного діалекту
Україна – багатогранна країна, де поряд з літературною українською мовою співіснують численні діалекти, що утворилися під впливом різних факторів протягом століть.
Про це пише ТСН. Вивчення діалектизмів дає можливість глибше пізнати культуру та історію України, а також відчути красу й багатство нашої мови.
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Тож не дивно, що полтавець може не завжди зрозуміти закарпатця, а киянин – волиняка.
Фахівці виділяють три основні групи діалектизмів:
- Лексичні: назви понять, які відрізняються від літературних, наприклад, "мешти" (черевики), "кульчики" (сережки).
- Семантичні: слова, що мають різні значення в різних говорах, наприклад, "байка" (щось не варте уваги).
- Етнографічні: назви одягу, страв, житла, музичних інструментів та міфічних істот, які не вживаються за межами певного регіону.
Сьогодні ми зануримося у світ південно-західного наріччя, яке поширене на території Львівської, Тернопільської, Хмельницької, Вінницької, Івано-Франківської, Чернівецької та Закарпатської областей.
Зосередимося на семантичних діалектизмах, простеживши, як по-різному називають одні й ті ж предмети в різних куточках регіону.
1. "Велосипед"
- Львів, Рівне: ровер
- Перетин Острозького та Дубенського районів Рівненської області: велосипед або лісапед
- Закарпатська область: біціґлі
- Буковина: колесо
2. "Ганчірка"
- Рівне, Закарпаття: шмата (також вживається для позначення слабохарактерного чоловіка)
- Північно-захід України (Хмельниччина, південь Рівненщини): тряпка
- Деякі райони Житомирщини та Хмельниччини: вонуча або гонуча
- Чернівецька область, частина Івано-Франківської: катран
- Невеличка частина Івано-Франківщини, південь Тернопільщини: стирка
- Деякі села Львівської області: руб
3. "Горище"
- Хмельницька область, Рівненщина: гора
- Львівська, Івано-Франківська області, захід Тернопільщини: стрих
- Деякі села Хмельницького району: чердак
- Деякі райони заходу України: вишка
- Закарпаття, Буковина: під, пюд, под, подря, пуд
4. "Деко для випікання"
- Центрально-західна Україна: деку
- Волинська, Тернопільська, частина Львівської та Чернівецької областей: бляшка
- Інша частина Львівської області: бритванка
- Закарпаття: тепша
- Буковина: тацу, тацю, тасу
Нагадаємо, український мовознавець Василь Вінницький надав чітке пояснення щодо вживання слів "дзвінок" та "дзвоник" в українській мові.
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