Останній дзвоник чи дзвінок: як правильно говорити українською
Вже незабаром в українських школах святкуватимуть Останній дзвоник. А можливо для учнів прозвучить "Останній дзвінок". В українській мові вживаються обидва іменники.
Український мовознавець Василь Вінницький у виданні "Культура слова" надав чітке пояснення щодо вживання слів "дзвінок" та "дзвоник" в українській мові.
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Обидва слова, як і в російській мові, мають цікаву історію розвитку значень.
Слово "дзвінок" у XVI столітті засвідчено як "звонокъ", а згодом, у XVII, воно трансформувалося у "дзвіно́къ". Слово "дзвоник" з'явилося трохи пізніше, у ХVІІІ столітті.
Важливо розуміти, що в українській мові, на відміну від російської, "дзвінок" та "дзвоник" не втратили свого значення.
"Дзвінок" (зменшене від "дзвін") вживається у значенні:
Предмета, що видає звук:
- Чути електричний дзвінок (дзвоник).
- На столі лежить дзвінок (дзвоник).
- Голосно прозвучав дзвінок (дзвоник).
Звуку, що видає цей предмет:
- Чути дзвінок трамвая.
- Дзвінок будильника розбудив мене.
"Дзвоник" частіше використовується у значенні:
Звуку, що видає цей предмет:
- Дзвоник будильника лунав у тиші кімнати.
- Дзвоники овець лунали далеко в горах.
- Чутні були дзвоники корів, що паслися на лузі.
Зменшено-пестливої форми слова "дзвінок":
- Маленький дзвоничок на шиї кота.
- Дівчинка тримала в руці дзвоничок.
- На ялинці сяяли різнокольорові дзвоники.
Важливо зазначити, що обидва слова можуть вживатися як синоніми, але "дзвоник" частіше використовується для позначення звуку, а "дзвінок" - для позначення предмета.
У деяких випадках ця різниця може бути чітко простежена:
- Дзвоник пролунав (предмет видав звук).
- Почувся дзвінок (звук з'явився).
Однак у розмовному мовленні ця різниця часто нівелюється, і обидва слова використовуються як взаємозамінні.
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