Останній дзвоник чи дзвінок: як правильно говорити українською

Вже незабаром в українських школах святкуватимуть Останній дзвоник. А можливо для учнів прозвучить "Останній дзвінок". В українській мові вживаються обидва іменники.

Український мовознавець Василь Вінницький у виданні "Культура слова" надав чітке пояснення щодо вживання слів "дзвінок" та "дзвоник" в українській мові.

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Обидва слова, як і в російській мові, мають цікаву історію розвитку значень.

Слово "дзвінок" у XVI столітті засвідчено як "звонокъ", а згодом, у XVII, воно трансформувалося у "дзвіно́къ". Слово "дзвоник" з'явилося трохи пізніше, у ХVІІІ столітті.

Важливо розуміти, що в українській мові, на відміну від російської, "дзвінок" та "дзвоник" не втратили свого значення.

"Дзвінок" (зменшене від "дзвін") вживається у значенні:

Предмета, що видає звук:

Чути електричний дзвінок (дзвоник).

На столі лежить дзвінок (дзвоник).

Голосно прозвучав дзвінок (дзвоник).

Звуку, що видає цей предмет:

Чути дзвінок трамвая.

Дзвінок будильника розбудив мене.

"Дзвоник" частіше використовується у значенні:

Звуку, що видає цей предмет:

Дзвоник будильника лунав у тиші кімнати.

Дзвоники овець лунали далеко в горах.

Чутні були дзвоники корів, що паслися на лузі.

Зменшено-пестливої форми слова "дзвінок":

Маленький дзвоничок на шиї кота.

Дівчинка тримала в руці дзвоничок.

На ялинці сяяли різнокольорові дзвоники.

Важливо зазначити, що обидва слова можуть вживатися як синоніми, але "дзвоник" частіше використовується для позначення звуку, а "дзвінок" - для позначення предмета.

У деяких випадках ця різниця може бути чітко простежена:

Дзвоник пролунав (предмет видав звук).

Почувся дзвінок (звук з'явився).

Однак у розмовному мовленні ця різниця часто нівелюється, і обидва слова використовуються як взаємозамінні.

Нагадаємо, існують три питомі форми привітання, які часто вживають з помилками.

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