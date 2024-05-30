Стрых, бляшка, кусок: что означают эти слова из западного диалекта

Украина – многогранная страна, где наряду с литературным украинским языком сосуществуют многочисленные диалекты, образовавшиеся под влиянием разных факторов на протяжении веков.

Об этом пишет ТСН. Изучение диалектизмов позволяет глубже познать культуру и историю Украины, а также почувствовать красоту и богатство нашего языка.

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Не удивительно, что полтавчанин может не всегда понять закарпатца, а киевлянин – волыняка.

Специалисты выделяют три основные группы диалектизмов:

Лексические: названия понятий, которые отличаются от литературных, например, "меши" (ботинки), "кульочки" (серьги).

Семантические: слова, имеющие разные значения в разных говорах, например, "басня" (что-то не стоит внимания).

слова, имеющие разные значения в разных говорах, например, "басня" (что-то не стоит внимания). Этнографические: названия одежды, блюд, жилья, музыкальных инструментов и мифических существ, не употребляемых вне определенного региона.

Сегодня мы погрузимся в мир юго-западного наречия, распространенного на территории Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областей.

Сосредоточимся на семантических диалектизмах, проследив, как по-разному называют одни и те же предметы в разных уголках региона.

1. "Велосипед"

Львів, Рівне: ровер

ровер Перетин Острозького та Дубенського районів Рівненської області: велосипед або лісапед

велосипед або лісапед Закарпатська область: біціґлі

біціґлі Буковина: колесо

2. "Тряпка"

Рівне, Закарпаття: шмата (також вживається для позначення слабохарактерного чоловіка)

шмата (також вживається для позначення слабохарактерного чоловіка) Північно-захід України (Хмельниччина, південь Рівненщини): тряпка

Деякі райони Житомирщини та Хмельниччини: вонуча або гонуча

вонуча або гонуча Чернівецька область, частина Івано-Франківської: катран

катран Невеличка частина Івано-Франківщини, південь Тернопільщини: стирка

стирка Деякі села Львівської області: руб

3. "Чердак"

Хмельницька область, Рівненщина: гора

гора Львівська, Івано-Франківська області, захід Тернопільщини: стрих

стрих Деякі села Хмельницького району: чердак

чердак Деякі райони заходу України: вишка

вишка Закарпаття, Буковина: під, пюд, под, подря, пуд

4. "Противень для выпечки"

Центрально-західна Україна: деку

деку Волинська, Тернопільська, частина Львівської та Чернівецької областей: бляшка

бляшка Інша частина Львівської області: бритванка

бритванка Закарпаття: тепша

тепша Буковина: тацу, тацю, тасу

Напомним, украинский языковед Василий Винницкий дал четкое объяснение употребления слов "звонок" и "звонок" в украинском языке.

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