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Стрых, бляшка, кусок: что означают эти слова из западного диалекта

Игорь Романько

Интересные и аутентичные украинские слова
Интересные и аутентичные украинские слова. Источник: answear.ua

Украина – многогранная страна, где наряду с литературным украинским языком сосуществуют многочисленные диалекты, образовавшиеся под влиянием разных факторов на протяжении веков.

Об этом пишет ТСН. Изучение диалектизмов позволяет глубже познать культуру и историю Украины, а также почувствовать красоту и богатство нашего языка.

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Не удивительно, что полтавчанин может не всегда понять закарпатца, а киевлянин – волыняка.

Специалисты выделяют три основные группы диалектизмов:

  • Лексические: названия понятий, которые отличаются от литературных, например, "меши" (ботинки), "кульочки" (серьги).
  • Семантические: слова, имеющие разные значения в разных говорах, например, "басня" (что-то не стоит внимания).
  • Этнографические: названия одежды, блюд, жилья, музыкальных инструментов и мифических существ, не употребляемых вне определенного региона.

Сегодня мы погрузимся в мир юго-западного наречия, распространенного на территории Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областей.

Сосредоточимся на семантических диалектизмах, проследив, как по-разному называют одни и те же предметы в разных уголках региона.

1. "Велосипед"

  • Львів, Рівне: ровер
  • Перетин Острозького та Дубенського районів Рівненської області: велосипед або лісапед
  • Закарпатська область: біціґлі
  • Буковина: колесо

2. "Тряпка"

  • Рівне, Закарпаття: шмата (також вживається для позначення слабохарактерного чоловіка)
  • Північно-захід України (Хмельниччина, південь Рівненщини): тряпка
  • Деякі райони Житомирщини та Хмельниччини: вонуча або гонуча
  • Чернівецька область, частина Івано-Франківської: катран
  • Невеличка частина Івано-Франківщини, південь Тернопільщини: стирка
  • Деякі села Львівської області: руб

3. "Чердак"

  • Хмельницька область, Рівненщина: гора
  • Львівська, Івано-Франківська області, захід Тернопільщини: стрих
  • Деякі села Хмельницького району: чердак
  • Деякі райони заходу України: вишка
  • Закарпаття, Буковина: під, пюд, под, подря, пуд

4. "Противень для выпечки"

  • Центрально-західна Україна: деку
  • Волинська, Тернопільська, частина Львівської та Чернівецької областей: бляшка
  • Інша частина Львівської області: бритванка
  • Закарпаття: тепша
  • Буковина: тацу, тацю, тасу

Напомним, украинский языковед Василий Винницкий дал четкое объяснение употребления слов "звонок" и "звонок" в украинском языке.

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