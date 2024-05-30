Стрих, бляшка, шмата: що означають ці слова з західного діалекту

Україна – багатогранна країна, де поряд з літературною українською мовою співіснують численні діалекти, що утворилися під впливом різних факторів протягом століть.

Про це пише ТСН. Вивчення діалектизмів дає можливість глибше пізнати культуру та історію України, а також відчути красу й багатство нашої мови.

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Тож не дивно, що полтавець може не завжди зрозуміти закарпатця, а киянин – волиняка.

Фахівці виділяють три основні групи діалектизмів:

Лексичні: назви понять, які відрізняються від літературних, наприклад, "мешти" (черевики), "кульчики" (сережки).

Семантичні: слова, що мають різні значення в різних говорах, наприклад, "байка" (щось не варте уваги).

слова, що мають різні значення в різних говорах, наприклад, "байка" (щось не варте уваги). Етнографічні: назви одягу, страв, житла, музичних інструментів та міфічних істот, які не вживаються за межами певного регіону.

Сьогодні ми зануримося у світ південно-західного наріччя, яке поширене на території Львівської, Тернопільської, Хмельницької, Вінницької, Івано-Франківської, Чернівецької та Закарпатської областей.

Зосередимося на семантичних діалектизмах, простеживши, як по-різному називають одні й ті ж предмети в різних куточках регіону.

1. "Велосипед"

Львів, Рівне: ровер

ровер Перетин Острозького та Дубенського районів Рівненської області: велосипед або лісапед

велосипед або лісапед Закарпатська область: біціґлі

біціґлі Буковина: колесо

2. "Ганчірка"

Рівне, Закарпаття: шмата (також вживається для позначення слабохарактерного чоловіка)

шмата (також вживається для позначення слабохарактерного чоловіка) Північно-захід України (Хмельниччина, південь Рівненщини): тряпка

Деякі райони Житомирщини та Хмельниччини: вонуча або гонуча

вонуча або гонуча Чернівецька область, частина Івано-Франківської: катран

катран Невеличка частина Івано-Франківщини, південь Тернопільщини: стирка

стирка Деякі села Львівської області: руб

3. "Горище"

Хмельницька область, Рівненщина: гора

гора Львівська, Івано-Франківська області, захід Тернопільщини: стрих

стрих Деякі села Хмельницького району: чердак

чердак Деякі райони заходу України: вишка

вишка Закарпаття, Буковина: під, пюд, под, подря, пуд

4. "Деко для випікання"

Центрально-західна Україна: деку

деку Волинська, Тернопільська, частина Львівської та Чернівецької областей: бляшка

бляшка Інша частина Львівської області: бритванка

бритванка Закарпаття: тепша

тепша Буковина: тацу, тацю, тасу

Нагадаємо, український мовознавець Василь Вінницький надав чітке пояснення щодо вживання слів "дзвінок" та "дзвоник" в українській мові.

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