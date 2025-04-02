Скарби античності: українські військові на Миколаївщині виявили артефакти Давньої Греції віком 2 600 років

Українські військові під час фортифікаційних робіт на території Миколаївської області натрапили на унікальні артефакти часів Давньої Греції. Серед знайдених предметів – глечик ойнохое та амфора, яку, ймовірно, використовували під час ритуальних похоронних обрядів.

Про знахідку повідомило видання Archaeology Magazin. Це давньогрецький глечик із однією ручкою та трьома носиками, який застосовували для розливання вина на симпозіумах – традиційних чоловічих бенкетах із частуваннями та розвагами.

Артефакти можуть походити з некрополя

Поруч із ними фахівці знайшли людські останки, які, ймовірно, належали людині, похованій у VI–V столітті до нашої ери. Це свідчить про те, що місце, де були знайдені предмети, могло бути частиною давньогрецького некрополя.

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"Ці предмети створені спеціально для поховань і були завезені з Давньої Греції", – пояснив Олександр, колишній археолог та викладач Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського, який нині боронить Україну. Він зазначив, що неушкодженість артефактів свідчить про високий соціальний статус похованих осіб.

Як зробили відкриття?

Під час земляних робіт військовий помітив амфору, що частково стирчала зі стінки викопаної траншеї. Усвідомивши значущість знахідки, він повідомив про неї товариша по службі, який захоплюється історією.

Після детального аналізу експерти з музею "Старофлотські казарми" визначили, що знайдена амфора належить до іонійської культури, що ще більше підкреслює її історичну цінність.

Знахідки допомагають глибше зрозуміти присутність давніх греків на північному узбережжі Чорного моря, зокрема на території сучасної України. Вже з VI століття до н.е. греки заснували тут численні колонії, які активно торгували зі скіфами, готами та ранніми слов’янами. Деякі з них, як-от Ольвія, з часом перетворилися на потужні культурні й торгові центри.

Згодом ці поселення увійшли до складу Боспорського царства, яке пізніше потрапило під владу Римської імперії, зберігаючи грецьку спадщину навіть у період римського панування. Коли Рим змінився на Візантію, грецька культура та православ’я продовжили свій вплив, ставши основою для формування духовних і культурних традицій Київської Русі.

Скарби античності: українські військові на Миколаївщині виявили артефакти Давньої Греції віком 2 600 років. Джерело: 123 бригада тероборони ЗСУ / Facebook

Грецькі артефакти, знайдені під час війни

З початком повномасштабного вторгнення українські військові неодноразово знаходили цінні історичні артефакти. Наприклад, у травні 2022 року, копаючи оборонні споруди в Одесі, солдати виявили амфори та майже 2 500-річну посудину, що є черговим доказом багатої античної спадщини українських земель.

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