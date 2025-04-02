Сокровища античности: украинские военные в Николаевской области обнаружили артефакты Древней Греции возрастом 2 600 лет

Украинские военные во время фортификационных работ на территории Николаевской области натолкнулись на уникальные артефакты времен Древней Греции. Среди найденных предметов – кувшин ойнохоэ и амфора, которую, вероятно, использовали во время ритуальных похоронных обрядов.

О находке сообщило издание Archaeology Magazin. Это древнегреческий кувшин с одной ручкой и тремя носиками, который применяли для разливки вина на симпозиумах – традиционных мужских пирах с угощениями и развлечениями.

Артефакты могут происходить из некрополя.

Рядом с ними специалисты нашли человеческие останки, вероятно, принадлежавшие человеку, погребенному в VI–V веке до нашей эры. Это свидетельствует о том, что место, где были найдены предметы, могло быть частью древнегреческого некрополя.

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"Эти предметы созданы специально для захоронений и были завезены из Древней Греции", – объяснил Александр, бывший археолог и преподаватель Николаевского национального университета имени Василия Сухомлинского, ныне защищающий Украину. Он отметил, что невредимость артефактов свидетельствует о высоком социальном статусе похороненных лиц.

Как сделали открытие?

Во время земляных работ военный заметил амфору, частично торчавшую из стенки выкопанной траншеи. Осознав значимость находки, он сообщил о ней сослуживца, увлекающегося историей.

После подробного анализа эксперты из музея "Старофлотские казармы" определили, что найденная амфора относится к ионийской культуре, что еще больше подчеркивает ее историческую ценность.

Находки помогают глубже понять присутствие древних греков на северном побережье Черного моря, в частности, на территории современной Украины. Уже с VI века до н. греки основали здесь многочисленные колонии, активно торговавшие со скифами, готами и ранними славянами. Некоторые из них, например Ольвия, со временем превратились в мощные культурные и торговые центры.

Впоследствии эти поселения вошли в состав Боспорского царства, позже попавшего под власть Римской империи, сохраняя греческое наследие даже в период римского владычества. Когда Рим сменился Византией, греческая культура и православие продолжили свое влияние, став основой для формирования духовных и культурных традиций Киевской Руси.

Сокровища античности: украинские военные в Николаевской области обнаружили артефакты Древней Греции возрастом 2 600 лет. Источник: 123 бригада терробороны ВСУ / Facebook

Греческие артефакты, найденные во время войны

С началом полномасштабного вторжения, украинские военные неоднократно находили ценные исторические артефакты. Например, в мае 2022 года, копая оборонительные сооружения в Одессе, солдаты обнаружили амфоры и почти 2 500-летний сосуд, что является очередным доказательством богатого античного наследия украинских земель.

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