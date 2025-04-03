В Ізраїлі знайшли амулет віком 3800 років: чим цікавий

В Ізраїлі трирічна дитина випадково знайшла на прогулянці рідкісний амулет-скарабей віком понад 3800 років. Археологи встановили, що предмет, який дитина підібрала на ґрунтовій стежці в районі Тель-Азека, насправді є амулетом-скарабеєм бронзового століття.

Спершу дівчинка помітила незвичайний камінь серед тисяч інших, струсила з нього пісок і зрозуміла, що знайшла щось особливе. Про це повідомляє Independent.

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Родина дитини негайно повідомила про знахідку в Ізраїльське управління старожитностей. Після детального вивчення фахівці з'ясували, що камінь є ханаанським амулетом-скарабеєм із Середньої бронзової доби. Скарабеї, що нагадують гнойових жуків, широко використовувалися ханаанейцями як печатки та амулети. Цей народ мав тісні культурні зв’язки з Єгиптом.

У той час як в Ізраїлі знайшли амулет, у Мексиці під пологом джунглів випадково відкрили загублене місто майя. Розкопки показали наявність двох великих центрів з пірамідами та площами, що слугували місцем поклоніння, зберігання скарбів та поховань. Там також було знайдено майданчик для гри в м'яч — традиційного ритуального змагання майя.

Нагадаємо, раніше дослідники відтворили аромат стародавніх мумій.

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