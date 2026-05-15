Старіший за Стоунхендж: в шотландському озері виявили острів віком 5000 років (фото)

Науковці повідомили про сенсаційну знахідку — в Індії виявили скам’янілі рештки гігантської доісторичної змії, яка за розмірами могла не поступатися знаменитій титанобоа або навіть перевершувати її. Під час досліджень у буровугільній шахті Панандро в індійському штаті Гуджарат палеонтологи знайшли рештки невідомого раніше виду змії, який отримав назву Vasuki indicus.

Про це пише Daily Galaxy. За оцінками вчених, цей величезний хижак жив приблизно 56 мільйонів років тому на території сучасної західної Індії. Ймовірно, змія мешкала у болотистій місцевості та полювала із засідки, стискаючи здобич потужним тілом.

Яких розмірів була Vasuki indicus

Дослідникам вдалося виявити 27 хребців, частина яких збереглася у природному анатомічному положенні. Аналіз решток показав, що довжина змії могла сягати близько 15 метрів, а вага — до однієї тонни.

Автори дослідження зазначають, що за габаритами Vasuki indicus можна порівняти з найбільшими зміями, які будь-коли існували на Землі.

Провідний автор роботи, науковець Індійського технологічного інституту в Руркі Дебаджит Датта, вважає, що ця змія не була швидким мисливцем. Через масивне тіло вона, ймовірно, діяла повільно та покладалася на раптовий напад.

Скам’янілі хребці завширшки до 11 сантиметрів свідчать про надзвичайно товсте тіло рептилії. На думку дослідників, діаметр тулуба міг досягати приблизно 44 сантиметрів — настільки, що змія могла з легкістю валити невеликі дерева або застрягати між великими каменями.

Новий суперник титанобоа

Протягом багатьох років найбільшою змією в історії вважалася титанобоа — гігантська рептилія довжиною близько 13 метрів, скам’янілості якої знайшли у 2009 році в Колумбії.

Втім, відкриття Vasuki indicus поставило під сумнів статус титанобоа як абсолютного рекордсмена. Хоча хребці титанобоа дещо більші, дослідники поки не можуть точно сказати, яка зі змій була масивнішою.

Співавтор дослідження, палеонтолог Суніл Баджпаї, наголосив, що наразі науковцям ще бракує даних, аби остаточно визначити співвідношення розмірів двох гігантських рептилій.

Читайте також: Науковці розгадали секрети долини глечиків в Лаосі (фото)

Найшвидші змії сучасності

Раніше еволюційний біолог із Ратгерського університету Скотт Треверс розповів про сучасних змій, здатних атакувати швидше, ніж людина встигає зреагувати.

За його словами, деякі гадюки здійснюють кидок усього за 40–70 мілісекунд. Така швидкість настільки висока, що навіть професійний спортсмен не зміг би ухилитися від укусу після початку атаки.

Нагадаємо, у Мексиці виявили гігантську "підводну хмару".

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!