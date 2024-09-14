Стане делікатесом на столі: рецепт фаршированого перцю на зиму

Сезон консервації – це чудова можливість заготовити смачні та корисні страви на зиму. Фаршировані перці – класика української кухні, яка завжди користується популярністю. Сьогодні ми пропонуємо вам кілька варіантів приготування фаршированих перців, щоб ви могли вибрати той, що найбільше вам до вподоби. Про це пише vsn.ua.

Фаршировані перці з м'ясом

Цей рецепт дозволить вам насолоджуватися смаком літа навіть взимку.

Інгредієнти:

Болгарські перці

Рис

Фарш м'ясний

Цибуля

Морква

Сіль, перець за смаком

Приготування:

Підготовка овочів: Перці очистити від насіння, рис відварити до готовності, моркву натерти на тертці, цибулю дрібно нарізати. Приготування начинки: Змішати фарш, рис, моркву, цибулю, сіль і перець. Фарширування перців: Наповнити перці фаршем і викласти на деко. Заморожування: Поставити перці в морозилку на кілька годин. Потім розфасувати по пакетах і зберігати в морозильній камері.

Фаршировані овочами перці в маринаді

Цей варіант для тих, хто віддає перевагу вегетаріанській кухні.

Інгредієнти:

Болгарські перці

Морква

Капуста

Помідори черрі

Вода

Оцет

Сіль

Цукор

Рослинна олія

Спеції

Приготування:

Підготовка овочів: Перці очистити, моркву натерти, капусту нашаткувати. Приготування маринаду: Зварити маринад з води, оцту, солі, цукру, спецій і олії. Фарширування та стерилізація: Наповнити перці овочевою сумішшю, заВас також зацікавить: За рецептом бабусі: як засолити огірки на зиму, щоб вони не стали м'якими та слизькимилити маринадом і стерилізувати.

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Фаршировані перці в томатному соусі

Класичний рецепт, який сподобається всім любителям домашньої консервації.

Інгредієнти:

Болгарські перці

Цибуля

Морква

Зелень

Помідори

Сіль

Цукор

Спеції

Рослинна олія

Оцет

Приготування:

Перці очистити, цибулю і моркву обсмажити, помідори перетворити в пюре. Зварити томатний соус зі спеціями. Наповнити перці овочевою сумішшю, залити соусом і стерилізувати.

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