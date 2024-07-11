Під час будівництва на території Єпископальної церкви Христа в Елізабет-Сіті, штат Північна Кароліна, робітники виявили загадковий об’єкт, схожий на "капсулу часу", заховану під старою магнолією. Про це повідомляє CNN.

Настоятель храму Деніел Ченчі разом з одним із парафіян, зацікавлені знахідкою, вирішили провести імпровізовані археологічні розкопки. Їхні зусилля увінчалися успіхом: серед уламків цегли вони знайшли фрагменти старовинного посуду, пляшки, скляні вироби та кістки тварин.

Спочатку священик припустив, що це може бути склеп або безіменна могила солдата, враховуючи численні битви, що відбувалися на сході Північної Кароліни під час Громадянської війни.

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Щоб з’ясувати походження артефактів, він звернувся до місцевого музею. Експерти датували знахідки періодом від початку 1700-х до середини 1800-х років. Цікаво, що кістки виявилися не людськими — одна з них, ймовірно, належала дикому кабану.

Скарб минулого: робітники виявили таємничу ''капсулу часу'' під 100-літнім деревом (фото). Джерело: WTKR Скарб минулого: робітники виявили таємничу ''капсулу часу'' під 100-літнім деревом (фото). Джерело: WTKR

"На даний момент ми припускаємо, що це може бути льох старовинного будинку або цистерна для води того часу", – поділився своїми думками преподобний Ченчі.

Зараз усі знайдені артефакти позначені та зберігаються в церкві. Пізніше їх передадуть до Управління археології штату Північна Кароліна для подальшого вивчення та тестування.

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