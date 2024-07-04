На півдні Єгипту, в Асуані, археологи завершили п’ятирічні розкопки, під час яких виявили Місто мертвих. На цій ділянці знайдено близько 300 гробниць та приблизно 100 000 мумій.

Це стародавнє кладовище, яке використовувалося з VI століття до н. е. до IX століття н. е., розкриває історичну важливість міста як торгового та військового центру. Про це повідомляє The Herald.

Таємниці давнього Єгипту: у Місті мертвих знайшли 100 тисяч мумій (фото). Джерело: The Herald

Згідно з інформацією Міністерства туризму та старожитностей Єгипту, гробниці, кожна з яких містить приблизно 36 мумій, надають уявлення про населення та звичаї давнього міста.

Археологиня з Міланського університету Патріція П’яченціні розповіла про історичну важливість Асуана як торгового центру. Вона зазначила, що товари з півдня проходили через це місто, роблячи його ключовим місцем для торгівлі та культурної взаємодії. Перші дослідження, проведені у 2019 році, виявили сім’ю з чотирьох осіб, похованих понад 2000 років тому. Подальші розкопки відкрили численні гробниці, що демонструють ієрархію поховань з елітою на вершині пагорба. У багатьох гробницях вчені знайшли підношення, такі як керамічні та дерев’яні вироби.

Таємниці давнього Єгипту: у Місті мертвих знайшли 100 тисяч мумій (фото). Джерело: The Herald

Найкраще збережені мумії будуть представлені в музеях, тоді як більшість останків буде перепоховано. П’яченціні підкреслила важливість шанобливого ставлення до померлих: "Ми відкриваємо їхню історію, а потім повертаємо їх на місце і закриваємо гробницю. Це було вирішальним з самого початку".

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що вчені віднайшли "японську Атлантиду" з пірамідами та ієрогліфами.

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