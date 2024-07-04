На юге Египта, в Асуане, археологи завершили пятилетние раскопки, во время которых обнаружили Город мертвых. На этом участке обнаружено около 300 гробниц и около 100 000 мумий.

Это древнее кладбище, которое использовалось с VI века до н. э. до IX века н. э., раскрывает историческую важность города как торгового и военного центра. Об этом сообщает The Herald.

Тайны древнего Египта: в Городе мертвых нашли 100 тысяч мумий (фото). Источник: The Herald

Согласно информации Министерства туризма и древностей Египта, гробницы, каждая из которых содержит примерно 36 мумий, дают представление о населении и обычаях древнего города.

Археологиня из Миланского университета Патриция Пьяченцини рассказала об исторической важности Асуана как торгового центра. Она отметила, что товары с юга проходили через этот город, делая его ключевым местом для торговли и культурного взаимодействия. Первые исследования, проведенные в 2019 году, выявили семью из четырех человек, похороненных более 2000 лет назад. Последующие раскопки открыли многочисленные гробницы, демонстрирующие иерархию захоронений с элитой на вершине холма. Во многих гробницах ученые обнаружили подносы, такие как керамические и деревянные изделия.

Тайны древнего Египта: в Городе мертвых нашли 100 тысяч мумий (фото). Источник: The Herald

Лучше сохранившиеся мумии будут представлены в музеях, тогда как большинство останков будет перезахоронено. Пьяченцини подчеркнула важность уважительного отношения к умершим: "Мы открываем их историю, а затем возвращаем их на место и закрываем гробницу. Это было решающим с самого начала".

Напомним, ранее мы рассказывали, что ученые обнаружили "японскую Атлантиду" с пирамидами и иероглифами.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!