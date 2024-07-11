Во время строительства на территории Епископальной церкви Христа в Элизабет-Сити, штат Северная Каролина, рабочие обнаружили загадочный объект, похожий на "капсулу времени", спрятанную под старой магнолией. Об этом сообщает CNN.

Настоятель храма Дэниел Ченчи вместе с одним из прихожан, заинтересованных находкой, решили провести импровизированные археологические раскопки. Их усилия увенчались успехом: среди обломков кирпича они обнаружили фрагменты старинной посуды, бутылки, стеклянные изделия и кости животных.

Первоначально священник предположил, что это может быть склеп или безымянная могила солдата, учитывая многочисленные сражения, происходившие на востоке Северной Каролины во время Гражданской войны.

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Чтобы выяснить происхождение артефактов, он обратился в местный музей. Эксперты датировали находки периодом с начала 1700-х до середины 1800-х годов. Интересно, что кости оказались не человеческими – одна из них, вероятно, принадлежала дикому кабану.

Сокровище прошлого: рабочие обнаружили таинственную ''капсулу времени'' под 100-летним деревом (фото). Источник: WTKR

"На данный момент мы предполагаем, что это может быть погреб старинного дома или цистерна для воды того времени", - поделился своим мнением преподобный Ченчи.

Сейчас все найденные артефакты отмечены и хранятся в церкви. Позже они будут переданы в Управление археологии штата Северная Каролина для дальнейшего изучения и тестирования.

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