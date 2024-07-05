Археологи продовжують виявляти стародавні настінні різьблення, на яких зображені предмети, що нагадують сучасні сумочки, повідомляє DailyMail.

Деяким із цих зображень близько 12 тисяч років. Найдавніші з них були знайдені в Туреччині, в руїнах мегалітичного храму Гебеклі-Тепе. Ці незвичайні зображення були вигравіювані на колонах стародавнього храму.

На стінах 12-тисячолітніх храмів в різних куточках світу виявляють сучасний аксесуар: як він там опинився. Джерело: DailyMail

Подібні мотиви із "сумочками" були знайдені в Мексиці, Іраку та деяких регіонах Південної Америки. Це викликає багато питань, зокрема, як стародавні цивілізації могли використовувати предмет, настільки схожий на сучасну дамську сумочку.

Хоча малюнки нагадують сумочки або клатчі, експерти вважають, що на стародавніх руїнах зображені скоріше кошики. Проте деякі вчені припускають, що концепція сумочки могла бути винайдена стародавніми цивілізаціями.

На стінах 12-тисячолітніх храмів в різних куточках світу виявляють сучасний аксесуар: як він там опинився. Джерело: DailyMail

Відомо, що перша сучасна сумка з’явилася в Англії у 1841 році. Її створив Семюел Паркінсон, який вирішив зробити дорожню валізу для своєї дружини, але меншого розміру. З того часу цей аксесуар став невід’ємною частиною щоденного образу як жінок, так і чоловіків.

Проблема в тому, що храм Гебеклі-Тепе був побудований близько 9000 року до н.е., і його будівельники навряд чи могли знати про такий аксесуар.

Інший стародавній приклад сумочки був знайдений у давньоєгипетських ієрогліфах, написаних близько 5000 років тому. На них зображені боги, які тримають у руках невеликий квадратний предмет, що символізує процвітання.

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Археологи дійсно знаходили залишки кошиків і сумок для різних інструментів, які використовували стародавні єгиптяни, але поки не можуть точно сказати, що саме було зображено в ієрогліфах.

Подібні знахідки були зроблені і в Іраку. Серед руїн ассирійського палацу були знайдені гігантські кам’яні плити, створені між 883 і 859 роками до н.е. На плитах зображений Джин із крилами, який тримає в руках сумочку. Деякі експерти стверджують, що Джин насправді тримає не сумку, а відро.

Археологи погоджуються, що предмет у руках Джина був призначений для носіння зілля або інших одурманюючих речовин.

"Такі фігури в ассирійських палацах часто мають тіла і голови тварин, їх називають Апкалу", – каже історик Девід Міано.

За його словами, це другорядні божества, які володіють силою захисту і згадуються в стародавніх писаннях.

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"Вони носять предмети, які люди називають сумками, але насправді це відра для води зі священних фінікових пальм", – підкреслює Міано.

На підтвердження цього в Іраку дійсно були знайдені стародавні відра, які дуже схожі на гравюри.

Подібні мотиви також були виявлені в Мексиці, серед руїн тольтеків. Там гігантські людиноподібні кам’яні статуї також тримають у руках предмети, схожі на сумочки. Ці статуї були створені в 750 році н.е.

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